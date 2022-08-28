Йовичевич – о победе над Кривбассом: Люблю, когда мои футболисты испытывают давление. Они так растут

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал победу команды в первом туре УПЛ над криворожским "Кривбассом":

"Тяжело. Также тяжело, когда видишь, что команда противника думает о защите, а ты должен атаковать. Всегда созидать сложнее, чем обороняться. Знали, что будет тяжелый матч, но через такие тяжелые матчи создаются команды.

Я люблю, когда мои футболисты чувствуют мандраж, давление. Они так растут. Это не первый раз, когда я строю команду, и знаю, что начало является важным и каждая победа добавляет уверенности. И сегодняшняя победа абсолютно заслуженна.

Мы терпели, потому что была кровавая, в прямом смысле, игра – с травмой Корниенко, которая, к сожалению, выглядит нехорошо, с травмой Кривцова. Со множеством таких моментов, где мы терпели, но в целом, думаю, заслужили победу. Особенно во втором тайме, когда получалось достаточно из того, что запланировали, забили гол.

Конечно, уже легче стало, когда соперник был в меньшинстве, но все равно такие игры нам помогают поверить в собственные силы. Каждая победа добавляет молодым футболистам уверенности. И этот матч – не исключение. Я ожидаю много поединков, где мы будем мучиться до первого гола, но потом будет уже легче.

Будем работать над тем, чтобы забивать больше. Потому что футболистам, которые только пришли, еще надо сыграться с командой, ведь они не проходили с нами ни одни сборы. И все же команда создается и рождается через такие игры".