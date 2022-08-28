Маркевич – о работе Луческу с Динамо: Пусть уходит и не позорится

Экс-главный тренер сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал поражение киевского "Динамо" в первом туре УПЛ в интервью изданию 1927.kiev.ua. "Киев" проиграл "Днепру-1" со счетом 0:3.

"Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше – у "Динамо" полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть".

Нужно ли переформатировать команду?

"Давно все нужно менять. Абсолютно все – включая и руководство. Киевское "Динамо" – национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков "Динамо", у меня нет слов после этого матча.

Непонятно, о чем думают футболисты. Наверное, как бы себя продать. Можно проиграть, но не команде, которую недавно собрали, и в одни ворота. Бланко из Аргентины на две головы сильнее игроков киевского "Динамо".

Такое впечатление, будто специально давали добивать во время третьего взятия ворот. Возможно, это эмоции, но все же... Они будто специально "сплавляют", только не понятно кого.

Удивляюсь Луческу: тебе 77 лет, хочешь "кокнуть" на скамье во время матча?! Я бы их всех разгонял за такую ​​игру. Пусть Луческу уходит и не позорится.

Я – болельщик "Динамо". Очень тяжело смотреть, как игроки ходят по полю и делают вид, что хотят играть в футбол. С такой игрой не знаю, взяли бы их в сборную ветеранов. Не может быть такого. Это позор!"