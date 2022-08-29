Ассистент Вернидуба: Мы хотели играть в футбол, а не отбиваться

Ассистент главного тренера "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (0:1) в рамках 2-го тура УПЛ.

– 2 тур чемпионата, и вы главный на тренерском мостике. В вашей карьере были такие случаи?

– Да, конечно, случались. Но у нас главный тренер один. Сегодня он не мог находиться на тренерском мостике, потому был я как помощник.

– Вы руководили командой – голос не сорвали?

– Нет, все хорошо. Подсказывали, кричали. Хотели добиться положительного результата. И были близки, чтобы добиться этого. Не хватило концентрации на стандартах, и нас за это наказали. А так в принципе, о чем мы просили ребят: играть в футбол, не садиться низко, не играть на отбой, они выполнили. Да, были моменты, когда "Шахтер" заставлял нас это делать.

У нас тоже были неплохие моменты, когда можно было хладнокровно решить вопрос. Последний пас и последний удар должны быть более точными, конечно. Команда старалась, самоотдача была на уровне. Пропускаем второй мяч в чемпионате снова после стандарта.

– Реализация и стандарты. Что с этим делать?

– Что касается стандартов, то мы над ними работаем перед каждым матчем. Перед сезоном провели много контрольных поединков и после стандартов в принципе не пропускали. А теперь второй поединок подряд вот так. Будем над этим работать, устранять ошибки.

По реализации: моменты были, но в некоторых моментах здорово сыграл их вратарь. В двух-трех эпизодах выручил. Над этим тоже будем работать. У нас есть хорошие нападающие, сильные хавы. В следующих матчах нужно забивать и выигрывать.

– Все думали, кто сыграет в "Кривбассе" на острие. Устименко, Хобленко или Дебелко. Вы выпустили первых двух, правда, Хобленко играл чуть ниже. Каков был расчет?

– Мы специально выпустили двух нападающих, так как понимали, что "Шахтер" играет дома, и будет пытаться действовать первым номером. Хотели через двух нападающих выйти в быстрые атаки, ведь и Устименко, и Хобленко хорошо цепляются за мячи. У нас есть фланги, по которым мы должны выбегать. Есть Хомченовский, который может дать хорошую передачу.

Мы хотели играть в футбол, а не отбиваться. Да, можно было сыграть и на результат: поставить "автобус", отбиваться два тайма. Но для развития команды клубу это не годится. Мы не хотим играть в такой футбол.

– Насколько важно играть в таких условиях, которые сейчас есть в Украине?

– Чемпионат Украины необходимо проводить. Каждый занимается своим делом. Большое спасибо воинам ВСУ за то, что сегодня мы смогли сыграть спокойно, без всяких проблем. Чемпионат нужно продолжать. Нужно продолжать бороться на футбольных полях и доказывать всем, что украинцы сильны духом, – сказал тренер.