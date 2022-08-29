В сети появилось фото гостевой формы Шахтера на новый сезон

Известный портал Footy Headlines, специализирующийся на инсайдерской информации о форме футбольных клубов и сборных, опубликовал фото выездной экипировки "Шахтера" в сезоне-2022/23.

Новый комплект совмещает два камуфляжных цвета с тем же с тем же рисунком в клетку, который впервые появился в этом сезоне у нидерландского "ПСВ". Немецкая компания Puma остается техническим спонсором "горняков".

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Отметим, что первые матчи сезона "Шахтер" проводит в прошлогодней форме.