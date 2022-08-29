Тренер Колоса: Доволен дебютом Безбородько

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу своей команды над "Рухом" (2:0) в матче второго тура чемпионата Украины.

"Понимали, что матч будет непростым, так и вышло. "Рух" - организованная команда, где играют молодые и амбициозные футболисты, которые не дают сопернику много свободных зон. Хотят атаковать, бегут в атаку. После забитого мяча мы закрылись, начали действовать на контратаках и искать шанс, чтобы забить второй.

Я считаю, что у "Руха" большое будущее, потому что их возглавляет специалист, знающий как работать с молодыми игроками. И это видно.

Чоботенко был на сборах с "Шахтером", сыграл за них контрольный матч 16 числа, а потом самостоятельно поддерживал форму. К нам он попал через 11 дней, не тренируясь с мячом все это время, только в тренажерном зале. Ему нужно поднабрать форму, немного побегать, и в принципе он будет готов помогать через некоторое время.