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Тренер Колоса: Доволен дебютом Безбородько
Ярослав Вишняк прокомментировал победу над "Рухом"
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу своей команды над "Рухом" (2:0) в матче второго тура чемпионата Украины.
"Понимали, что матч будет непростым, так и вышло. "Рух" - организованная команда, где играют молодые и амбициозные футболисты, которые не дают сопернику много свободных зон. Хотят атаковать, бегут в атаку. После забитого мяча мы закрылись, начали действовать на контратаках и искать шанс, чтобы забить второй.
Я считаю, что у "Руха" большое будущее, потому что их возглавляет специалист, знающий как работать с молодыми игроками. И это видно.
Чоботенко был на сборах с "Шахтером", сыграл за них контрольный матч 16 числа, а потом самостоятельно поддерживал форму. К нам он попал через 11 дней, не тренируясь с мячом все это время, только в тренажерном зале. Ему нужно поднабрать форму, немного побегать, и в принципе он будет готов помогать через некоторое время.
Что касается Безбородько, то мы оценили его состояние, он в хорошем игровом тонусе судя по тем тренировкам, которые он за нас провел. Это было визуально видно по той работе, которую он проделал. Его состояние позволяло выпустить его на смену. Я доволен его дебютом, поздравляю с забитым мячом. И желаю, чтобы он не сбавлял обороты, продолжал так работать.
Милько чувствовал себя не очень хорошо, но вышел на моральных качества, за что ему большое спасибо. Но в перерыве он уже не мог продолжать матч, пришлось делать замену.
Если будет игрок, который сможет усилить нашу команду, и мы сможем удовлетворить его потребности... Мы команда, понимающая, что сейчас война. У нас нет каких-то заоблачных зарплат, премий, поэтому мы берем тех игроков, которые хотят играть за наш клуб и которые доступны. Если будет игрок, который сможет усилить конкуренцию и сразу влиться в коллектив – рассмотрим вариант, если нет – довольны теми игроками, которые есть, которые хотят выигрывать в каждом матче и радовать наших болельщиков", - сказал Вишняк.
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