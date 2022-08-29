Источник: Шахтер подписал вингера бельгийского Мехелена

Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед будет играть за донецкий "Шахтер". Об этом сообщает телеграмм-канал "Бомбардир".

- "Знающие люди говорят, что Марьян Швед уже в "Шахтере". Вопрос решен! В понедельник дорога во Львов из Бельгии, - говорится в сообщении телеграмм-канала".

Напомним, что в Украине Марьян играл за львовские "Карпаты". В нынешнем сезоне украинец успел сыграть три матча за бельгийский клуб.