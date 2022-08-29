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Источник: Шахтер подписал вингера бельгийского Мехелена
Марьян Швед возвращается в Украину
Мар'ян Швед
Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед будет играть за донецкий "Шахтер". Об этом сообщает телеграмм-канал "Бомбардир".
- "Знающие люди говорят, что Марьян Швед уже в "Шахтере". Вопрос решен! В понедельник дорога во Львов из Бельгии, - говорится в сообщении телеграмм-канала".
Напомним, что в Украине Марьян играл за львовские "Карпаты". В нынешнем сезоне украинец успел сыграть три матча за бельгийский клуб.
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.08.2022 в 09:38
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