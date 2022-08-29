Динамо сыграет с Зарей, дерби для Миколенко, экзамен для Зинченко. Расписание футбола 29 августа - 4 сентября

UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных матчей, которые пройдут в течение следующей недели – с 29 августа по 4 сентября.

Понедельник, 29 августа

Состоятся еще два матча Чемпионата Украины. Сначала "Металлист" сыграет с "Ингульцем", а затем "Александрия" померяется силами с "Минаем". Вечер можно провести за просмотром матча из испанской Ла Лиги между "Валенсией" и "Атлетико".

"Металлист" - "Ингулец". УПЛ. Начало в 13:00. ТВ - УНИАН

УПЛ. Начало в 13:00. ТВ - УНИАН "Александрия" - "Минай". УПЛ. Начало в 15:00. ТВ – Setanta Sports

УПЛ. Начало в 15:00. ТВ – Setanta Sports "Валенсия" – "Атлетико". Ла Лига. Начало 23:00. ТВ – MEGOGO

Вторник, 30 августа

Эта неделя без еврокубков, но их отсутствие компенсируют ТОП-лиги. В Англии во вторник, конечно, будем наблюдать за попытками Виталия Миколенко и его "Эвертона" одержать первую победу в сезоне в поединке с "Лидсом". Впрочем, кому-то может прийтись по душе игра "Саутгемптона" с "Челси". Любители итальянской Серии А увидят матчи с участием трех грандов "Милана", "Ромы" и "Интера".

"Фулгем" – "Брайтон". ОПЛ. Начало 21:30 – Setanta Sports

"Саутгемптон" – "Челси". ОПЛ. Начало 21:45 – Setanta Sports

"Лидс" – "Эвертон". ОПЛ. Начало 22:00 – Setanta Sports

"Сассуоло" – "Милан". Серия А. Начало 19:30 – MEGOGO

"Рома" - "Монца". Серия А. Начало 21:45 – MEGOGO

"Интер" – "Кремонезе". Серия А. Начало 21:45 – MEGOGO

Среда, 31 августа

В этот день прибавляется Франция, но даже ПСЖ, который сыграет с "Тулузой", будет трудно выиграть конкуренцию у нескольких очень аппетитных противостояний в АПЛ. Благодаря Зинченко большую болельщицкую базу в Украине получил "Арсенал", он сыграет с "Астон Виллой". Мы также увидим лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом", но центральный матч сыграют "Ливерпуль" и "Ньюкасл". В Италии акцентируем ваше внимание на поединке "Ювентуса" со "Специей" – а вдруг Коваленко выйдет.

"Арсенал" – "Астон Вилла". ОПЛ. Начало 21:30 – Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест". ОПЛ. Начало 21:30 – Setanta Sports

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм". ОПЛ. Начало 21:45 – Setanta Sports

"Ливерпуль" – "Ньюкасл". ОПЛ. Начало 22:00 – Setanta Sports

"Сампдория" – "Лацио". Серия А. Начало 19:30 – MEGOGO

"Ювентус" – "Специя". Серия А. Начало 21:45 – MEGOGO

"Лион" - Осер". Лига 1. Начало 20:00 – MEGOGO

"Тулуза" – ПСЖ. Лига 1. Начало 22:00 – MEGOGO

Четверг, 1 сентября

Тур в Англии закрывает матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед". В Италии Руслан Малиновский теоретически может сыграть против "Торино", если, конечно, не состоится его трансфер до закрытия окна.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед". ОПЛ. Начало 22:00 – Setanta Sports

"Аталанта" - "Торино". Серия А. Начало 21:45 – MEGOGO

Пятница, 2 сентября

Перед уикендом стартует третий тур УПЛ – "Рух" примет "Шахтер". А еще будет интересно в Германии - "Боруссия" из Дортмунда примет "Хоффенхайм", обе команды набрали по девять очков в четырех турах.

"Рух" - "Шахтер". УПЛ. Начало 17:00 – 2+2/УНИАН

УПЛ. Начало 17:00 – 2+2/УНИАН "Боруссия" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Начало 21:30 – Setanta Sports

Суббота, 3 сентября

Украинская Премьер-лига подарит нам сразу несколько отличных противостояний. "Днепр-1" встретится с "Вересом", выигравшим оба матча на старте сезона. "Динамо" попытается реабилитироваться за разгром от днепрян в игре с "Зарей". "Металлист 1925" примет "Ворсклу", которая до сих пор не набрала очков. В Англии это будет день дерби – сначала ливерпульское, затем пара лондонских. В Германии "Бавария" приедет в гости к очень симпатичному "Униону". Настоящий пир будет в Италии. Сначала - "Фиорентина" - "Ювентус", затем - "Милан" - "Интер", закрывает день игра "Лацио" - "Наполи". Порадуют и в Испании. "Реал" будет принимать неуступчивый "Бетис", "Атлетико" приедет в гости к "Реалу Сосъедад", а "Барселона" проэкзаменует "Севилью"! Ну и не забываем о матче ПСЖ.

"Днепр-1" - "Верес". УПЛ. Начало 13:00 – 2+2/УНИАН

УПЛ. Начало 13:00 – 2+2/УНИАН "Заря" – "Динамо". УПЛ. Начало 13:00 – 2+2/УНИАН

УПЛ. Начало 13:00 – 2+2/УНИАН "Металлист 1925" – "Ворскла". УПЛ. Начало 15:00 – MEGOGO

УПЛ. Начало 15:00 – MEGOGO "Эвертон" – "Ливерпуль". ОПЛ. Начало 14:30 – Setanta Sports

"Челси" - "Вест Хэм". ОПЛ. Начало 16:00 – Setanta Sports

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити". ОПЛ. Начало 19:30 – Setanta Sports

"Унион Берлин" – "Бавария". Бундеслига. Начало 16:30 – Setanta Sports

"Фиорентина" – "Ювентус". Серия А. Начало 16:00 – MEGOGO

"Милан" – "Интер". Серия А. Начало 19:00 – MEGOGO

"Лацио" – "Наполи". Серия А. Начало 21:45 – MEGOGO

"Реал" - "Бетис". Ла Лига. Начало 17:15 – MEGOGO

"Реал Сосъедад" - "Атлетико". Ла Лига. Начало 19:30 – MEGOGO

"Севилья" - "Барселона". Ла Лига. Начало 22:00 – MEGOGO

"Нант" – ПСЖ. Лига 1. Начало 22:00 – MEGOGO

Воскресенье, 4 сентября

В УПЛ будет всего два матча - "Кривбасс" попытается одержать первую победу в игре со "Львовом", а "Черноморец" встретится с "Ингульцем". В Англии первый серьезный экзамен для "Арсенала" - игра с "Манчестер Юнайтед". Во Франции статусный матч между "Ниццей" и "Монако", в Германии можно взглянуть на игру "Майнца" с "Боруссией" из Менхенгладбаха, а в Италии "Рома" попытается избежать конфуза в игре с "Удинезе".