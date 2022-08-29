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Суркис отреагировал на слова Луческу о возможном уходе из Динамо
Владелец киевлян был краток
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" стартовало в УПЛ с разгромного поражения "Днепру-1" (0:3). На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу намекнул, что возможно это была его последня игра во главе столичного клуба.
Президент "бело-синих" Игорь Суркис достаточно лаконично отреагировал на слова наставника.
"Эмоции", - сказал Суркис в комментарии Fanday.
Напомним, что после поражения "Динамо" опустилось на последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре подопечные Мирчи Луческу сыграют против "Зари". Поединок состоится 3 сентября.
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