Суркис отреагировал на слова Луческу о возможном уходе из Динамо

Киевское "Динамо" стартовало в УПЛ с разгромного поражения "Днепру-1" (0:3). На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу намекнул, что возможно это была его последня игра во главе столичного клуба.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис достаточно лаконично отреагировал на слова наставника.

"Эмоции", - сказал Суркис в комментарии Fanday.

Напомним, что после поражения "Динамо" опустилось на последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре подопечные Мирчи Луческу сыграют против "Зари". Поединок состоится 3 сентября.