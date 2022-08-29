Рубчинский: Эмоции переполняют. Очень счастлив, что забил Динамо

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский прокомментировал результат матча с "Динамо" (3:0) во втором туре чемпионата Украины. Напомним, что 20-летний футболист дебютировал на уровне УПЛ и забил свой первый гол в Премьер-лиге.

— Эмоции переполняют! Очень счастлив, что вышел в таком матче, а еще и гол забил! Ну а главное, что выиграли — это для нас сейчас самое важное.

— Что тебе говорили тренеры перед тем, как ты выходил на поле?

— Говорили, чтобы усилил атаку и пытался отбирать мяч. В общем, чтобы усилил игру команды.

— После неудачного поединка с "АЕКом" очень важно было победить в психологическом плане?

— Да, мы очень переживали, что не сумели пройти в групповой раунд Лиги Европы. Ну, а теперь у нас будут сильные положительные эмоции после победы над "Динамо". Теперь будем тщательно готовиться к следующим матчам в чемпионате и Лиге Конференций. Будем стремиться побеждать и там, - сказал Рубчинский в интервью клубной пресс-службе.