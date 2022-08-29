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Бондаренко: Не реализовали много моментов, но нам есть над чем работать
Хавбек "Шахтера" посвятил свой гол травмированному одноклубнику
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко высказался о матче с "Кривбассом" (1:0), своем голе и травме Корниенко.
– Игра была тяжелой, но очень важно было победить, потому что у нашего клуба и города праздник – День шахтера! Также давила ничья в прошлом туре, так что эта победа очень важна. Рады, что удалось выиграть.
– После забитого мяча ты ярко демонстрировал эмоции. Что чувствовал, когда забил, а потом попал в объятия всей команды?
– Я скинул камень с плеч, потому что после нереализованных моментов чувствовал ответственность на себе. В гол я вместил все эмоции, рад, что помог "Шахтеру" одержать победу.
– Обычно футболисты посвящают свои забитые мячи. Для кого был твой?
– Хотел бы посвятить гол Вите Корниенко. Мы пока не знаем степень серьезности его травмы, но по тому, как он кричал… Звучало жутко. Вся наша команда с ним, желаем Вите скорейшего восстановления.
– После игры команда общалась с Виктором Корниенко. О чем говорили, как поддержали партнера?
– Все поддержали его. Понимаем, насколько ему тяжело, травмы всегда тяжело переносить морально. В такие периоды ты не знаешь, о чем думать, ведь у тебя забрали футбол, которым ты живешь, – это тяжело. Поддержали и пожелали скорейшего восстановления.
– Как в общем охарактеризуешь матч, в каком тайме было легче?
– Не хотелось бы оценивать первый или второй тайм. В футбол играют 90 минут, и нужно к этому подходить более целостно. Считаю, что игра нам удалась. Не реализовали много моментов, но нам есть над чем работать.
– После игры тренер собрал всех вместе. Что говорил Игор Йовичевич?
– Поздравил нас с победой и сказал, что все победы важны, не существует неважных. Повторюсь: мы все рады победить, так как это было очень важно для нас, - подытожил Бондаренко.
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