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Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и "2+2"
Уникальная ситуация
Фото: Buckarobanza
Матч 2-го тура УПЛ "Металлист" – "Ингулец" будет транслироваться и на Setanta Sports, и на "2+2". Об этом пишет BuckarooBanzai.
Представители обеих съемочных групп готовят оборудование, чтобы показать встречу, которая начнется в 13.00. Представители Setanta говорят, что не уверены в этой идее, но ищут место и раскладывают свое снаряжение.
Матч "Металлист" – "Ингулец" есть только в телепрограмме Setanta, однако харьковский клуб анонсирует трансляцию встречи на "2+"2"(УНИАН).
Напомним, что ранее съемочную группу Setanta Sports не допустили на матч 2-го тура УПЛ "Динамо" – "Днепр-1". Ранее подобная ситуация была на поединках стартового тура "Заря" - "Ворскла" и "Рух" - "Металлист".
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