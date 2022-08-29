Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и "2+2"

Матч 2-го тура УПЛ "Металлист" – "Ингулец" будет транслироваться и на Setanta Sports, и на "2+2". Об этом пишет BuckarooBanzai.

Представители обеих съемочных групп готовят оборудование, чтобы показать встречу, которая начнется в 13.00. Представители Setanta говорят, что не уверены в этой идее, но ищут место и раскладывают свое снаряжение.

Матч "Металлист" – "Ингулец" есть только в телепрограмме Setanta, однако харьковский клуб анонсирует трансляцию встречи на "2+"2"(УНИАН).

Напомним, что ранее съемочную группу Setanta Sports не допустили на матч 2-го тура УПЛ "Динамо" – "Днепр-1". Ранее подобная ситуация была на поединках стартового тура "Заря" - "Ворскла" и "Рух" - "Металлист".

Фото: Bulkaroo Banzai​​​​​​​