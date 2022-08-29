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Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и УНИАН
Уникальная ситуация
Фото: Buckarobanza
Матч 2-го тура УПЛ "Металлист" – "Ингулец" транслируется и на Setanta Sports, и на "УНИАН", которые входит в 1+1 Media.
Матч "Металлист" – "Ингулец" есть только в телепрограмме Setanta, однако харьковский клуб анонсировал трансляцию встречи на "2+2" (УНИАН). В итоге оба телеканала заехали на стадион в Ужгороде и наладили процесс трансляции.
Напомним, что ранее съемочную группу Setanta Sports не допустили на матч 2-го тура УПЛ "Динамо" – "Днепр-1". Ранее подобная ситуация была на поединках стартового тура "Заря" - "Ворскла" и "Рух" - "Металлист".
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