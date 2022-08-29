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Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и УНИАН

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Уникальная ситуация

Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и УНИАН

Фото: Buckarobanza

Новина українською

Матч 2-го тура УПЛ "Металлист" – "Ингулец" транслируется и на Setanta Sports, и на "УНИАН", которые входит в 1+1 Media.

Матч "Металлист" – "Ингулец" есть только в телепрограмме Setanta, однако харьковский клуб анонсировал трансляцию встречи на "2+2" (УНИАН). В итоге оба телеканала заехали на стадион в Ужгороде и наладили процесс трансляции.

Напомним, что ранее съемочную группу Setanta Sports не допустили на матч 2-го тура УПЛ "Динамо" – "Днепр-1". Ранее подобная ситуация была на поединках стартового тура "Заря" - "Ворскла" и "Рух" - "Металлист".

Читайте такжеМеталлист - Ингулец: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и УНИАН - изображение 1
Фото: Bulkaroo Banzai​​​​​​​

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист (Харьков)
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Комментарии (11)
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MaximSK (Киев)
29.08.2022 в 15:25
Пора заканчивать с этим балаганом, если у Сетанты полные права, значит только они должны показывать матчи, а то что сейчас происходит это беспредел, за эту фигню в другой стране команду бы дисквалифицировали бы или крупно оштрафовали бы, нельзя так не уважать или плевать на свои законы.
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
29.08.2022 в 14:10
Ну наразі це Соломонове рішення, а далі хай суди вирішують, наскільки це законно!
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+3
0
Dimoncho (Kharkiv)
29.08.2022 в 13:28
Это гениально) Хотя за пиратскую трансляцию на плюсах кому-то все равно рано или поздно придется ответить...
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+1
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
29.08.2022 в 14:10
А що Пєнісов і Футбол 1 відповіли за такі ж самі трансляції в 2008-2009 роках, коли офіційним транслятором був УТ1, а вони паралельно знімали? Так отож...
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+3
0
Kela (Одесса)
29.08.2022 в 13:13
тут хоть делают вид что для болел стараются, а чего не допускали Сетанту на другие матчи суркис-пула?
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+5
-1
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Spokoyno (Київ)
29.08.2022 в 14:14
Владу показати та якусь зайву копійчину заробити... А тут вирішили, що Setanta мабуть не конкурент на ті копійки... тепер в морі телеглядачів Бо УНІАН теж не у всіх. І тут питання чому нема домовленості? Навіщо гнати на прохідний матч дві бригади телевізійників? Вдвічі більше грошей витрачати!
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+1
-1
Просто football фан (Рівне)
29.08.2022 в 13:10
Респект менеджменту Металіста. Нехай транслятори розбираються між собою в юридичній площині.
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+5
0
Indiana Jones (Харьков)
29.08.2022 в 13:23
Поддерживаю. А то Суркисы, Козловские и прочие решили, что им все можно
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+3
-2
380974904829 (Одесса)
29.08.2022 в 13:33
И я Поддерживаю!А то оборзели Суркисы,Козловские,Коломойские и президент Зари тоже!
+3
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
29.08.2022 в 14:11
Отож, крапку може поставити лише суд!
Ответить
+1
0
380974904829 (Одесса)
29.08.2022 в 14:31
Ну да чем скорее тем лучше!
+1
0

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