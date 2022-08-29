Пихаленок: В ворота Динамо залетело все, что не залетело на Кипре

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" (3:0) в рамках 2-го тура УПЛ.

– Александр, после игры эмоции явно противоположны, чем было три дня назад.

– Да, конечно (улыбается). По моему мнению, сегодня залетело все, что не залетело в ворота соперника ("АЕКа) на Кипре. Результат очень удовлетворяет и теперь будем готовиться к следующим матчам.

– Откровенно говоря, мало кто ожидал такого результата. Как вы сами настраивались на эту игру?

– Мы каждый матч настраиваемся на победу, так у нас всегда. Сегодня мы очень организованно сыграли. Все что от нас требовал Александр Николаевич Кучер – все нам удалось.

– Насколько трудно было восстановиться после матча на Кипре, и насколько эта победа придаст уверенность?

– Победа, безусловно, придаст силы и настроения в команде. Да, было тяжело, ведь мы играли в четверг, потом был перелет, переезды, но мы собрались с силами и сегодня победили.

– Можно ли эту победу считать реабилитацией после вылета от "АЕКа" или это разные вещи?

– Трудно сказать, это все-таки разные турниры. Мы готовимся к каждому матчу, - сказал Пихаленок.