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Вернидуб-младший: Второй матч уступаем из-за этих проклятых стандартов

Премьер-лига
(1 голосов)

"Кривбасс" пока что без побед

Вернидуб-младший: Второй матч уступаем из-за этих проклятых стандартов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал о выездном матче 2-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (0:1).

– Несмотря на негативный для "Кривбасса" счет, была интересная игра. У нашей команды были моменты, но, к сожалению, мы уступили. Как там было на поле против "Шахтера"?

– Да, мы хорошо играли, многое получалось. Действовали компактно, надежно в защите. Где-то у "Шахтера" класс выше, поэтому они владели преимуществом, было тяжело в концовке матча. Тем более, что мы доигрывали в меньшинстве, было удаление. Это очень сильно ударило по команде психологически. Надо проанализировать игру и делать шаг вперед.

– Что делать со стандартами? Вторая игра подряд, и снова пропускаем после стандарта.

– Да, это неприятно. Но у нас есть время, чтобы между собой обсудить ошибки, проанализировать и все исправить. Так нельзя играть. Ведь второй матч уступаем из-за этих проклятых стандартов.

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– Вы – опытный защитник. Молодые ребята сильно беспокоились? Ведь ваша роль – поддерживать и учить молодежь. И игра вроде бы давалась всем.

– Все ребята – молодцы. Не боялись соперника, играли в свой футбол. А в таких матчах очень нужна смелость. Смелость для того, чтобы выигрывать. Они очень хорошо выглядели. С такими молодыми талантливыми исполнителями у "Кривбасса" все будет хорошо.

– Две игры – "Кривбасс" пока без очков. О чем в раздевалке говорил президент Константин Караманиц?

– Константин Федорович нас только поддержал. В команде нет никакого психологического удара. Все мотивированы исправить ситуацию. Мы только вышли к УПЛ и нам нужно немного времени. Без сомнений, у нас все получится. Все будет "Кривбасс", – сказал Вернидуб-младший.

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Кривбасс

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