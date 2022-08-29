Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб-младший: Второй матч уступаем из-за этих проклятых стандартов
"Кривбасс" пока что без побед
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал о выездном матче 2-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (0:1).
– Несмотря на негативный для "Кривбасса" счет, была интересная игра. У нашей команды были моменты, но, к сожалению, мы уступили. Как там было на поле против "Шахтера"?
– Да, мы хорошо играли, многое получалось. Действовали компактно, надежно в защите. Где-то у "Шахтера" класс выше, поэтому они владели преимуществом, было тяжело в концовке матча. Тем более, что мы доигрывали в меньшинстве, было удаление. Это очень сильно ударило по команде психологически. Надо проанализировать игру и делать шаг вперед.
– Что делать со стандартами? Вторая игра подряд, и снова пропускаем после стандарта.
– Да, это неприятно. Но у нас есть время, чтобы между собой обсудить ошибки, проанализировать и все исправить. Так нельзя играть. Ведь второй матч уступаем из-за этих проклятых стандартов.
– Вы – опытный защитник. Молодые ребята сильно беспокоились? Ведь ваша роль – поддерживать и учить молодежь. И игра вроде бы давалась всем.
– Все ребята – молодцы. Не боялись соперника, играли в свой футбол. А в таких матчах очень нужна смелость. Смелость для того, чтобы выигрывать. Они очень хорошо выглядели. С такими молодыми талантливыми исполнителями у "Кривбасса" все будет хорошо.
– Две игры – "Кривбасс" пока без очков. О чем в раздевалке говорил президент Константин Караманиц?
– Константин Федорович нас только поддержал. В команде нет никакого психологического удара. Все мотивированы исправить ситуацию. Мы только вышли к УПЛ и нам нужно немного времени. Без сомнений, у нас все получится. Все будет "Кривбасс", – сказал Вернидуб-младший.
Популярное сейчас
- Суркис отреагировал на слова Луческу о возможном уходе из Динамо
- Гасперини: Будущее Малиновского? Посмотрим, что будет в среду
- Динамо сыграет с Зарей, дерби для Миколенко, экзамен для Зинченко. Расписание футбола 29 августа - 4 сентября
- Динамо - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО