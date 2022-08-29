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Лавриненко об игре с Металлистом: В перерыве по-мужски поговорили и вышла другая команда

Премьер-лига
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Тренер назвал ничью закономерным результатом

Лавриненко об игре с Металлистом: В перерыве по-мужски поговорили и вышла другая команда

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде играла с "Металлистом". Пропустив быстрый гол с пенальти, петровцы смогли отыграться после перерыва. Это первый набранный балл "Ингульца" в текущем сезоне.

- Прежде всего хочу поблагодарить наши ВСУ за то, что имеем возможность проводить сезон и играть в футбол. Спасибо большое. Относительно игры: вышли два разных тайма. Первый был за "Металлистом", второй, я считаю, нам удался. Но нужно еще разобраться, почему так. Возможно, ребята не смогли восстановиться, ведь была дальняя дорога, у нас на день было меньше отдыха, поэтому первый тайм был не скажу, что провальный, но вялый. Не было скорости, не было агрессии, не могли многое реализовать. Брак в передачах. В перерыве по-мужски побеседовали с ребятами и вышла совсем другая команда на второй тайм. Забили мяч, имели еще моменты.

Но и соперник имел моменты, надо отдать должное. Они их не реализовали, хотя могли. Поэтому ничья – закономерный результат, если брать игру в целом.

Следующий матч – в рамках третьего тура – ​​"Ингулец" сыграет 4 сентября, соперником станет одесский "Черноморец".

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Металлист (Харьков)
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