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Тренер Металлиста: Игра с Ингульцом получилась валидольной

Премьер-лига
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Олег Ратий остался недоволен ничьей

Тренер Металлиста: Игра с Ингульцом получилась валидольной

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал ничейный результат в матче с "Ингульцом" (1:1) в рамках второго тура чемпионата Украины.

"На наш взгляд, этот матч должен был понравиться болельщикам, игра была на открытых курсах. Сначала у нас было больше моментов, после перерыва "Ингулец" немного изменил игру в свою сторону. Мы пропустили – и после того снова начали играть так, как должны были играть.

У нас после пропущенного было еще несколько моментов. Готовились к игре, говорили, что соперник у нас очень хороший. Но и соперник говорит, - я после игры уже общался с ними, - что "валидольная" получилась игра. Видел по их лицу, что они довольны. Мы не до конца довольны, имели в конце два - три момента, чтобы забить победный гол. Но произошло так, как произошло", - сказал Ратий на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре "Металлист" сыграет против "Александрии". Поединок запланирован на 5 сентября.

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В статье: Ингулец (Петрово) Олег Ратий Металлист (Харьков)
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