Александрия - Минай 2:1. Веселая концовка, как средство от скуки

Начинать репортаж о матче "Александрия" - "Минай" без упоминания персоны Владимира Шарана было бы, как минимум, некрасиво. Все-таки именно он главный тренер в истории "горожан", с которым клуб переживал и взлеты, и падения. Были как матчи в рамках Первой лиги, так и бронза украинского чемпионата, после которой последовали выступления в группе Лиги Европы. В общем, тренер прошел с "Александрией" через многое, и так уж вышло, что первый официальный поединок в качестве наставника "Миная" Владимир Богданович проводит именно против бывшей команды. И это при том, что возглавил закарпатский коллектив он еще в январе 2022-го года.

"Александрия" уже дебютировала в новом сезоне, обыграв в дерби "Ингулец". Да и в целом о команде Юрия Гуры мы знаем немало - клуб подписал ряд неплохих исполнителей, при этом удержав большинство лидеров во время войны. А вот "Минай" - это уже интереснее. Закарпатцы за зиму и весну потеряли многих игроков, которые расползлись по разным чемпионатам, а на их место удалось подписать выходцев из Первой лиги. Твердохлиб, Паламар, Витенчук, Касимов, Трубочкин - признайтесь, вы слышали далеко не о всех. Учитывая практически новый состав, возникал интерес к тому, как быстро Владимир Шаран построит боеспособный коллектив на новом месте.

Как минимум часть первого тайма была за гостями, что было неожиданным. "Александрия" забрала мяч под свой контроль, вот только что с ним делать футболисты до конца не понимали. "Минай" смотрелся куда агрессивнее и живее, они неплохо вступали в прессинг и создали два крепких момента. Сначала прошел выпад левым флангом - Твердохлиб обыгрался с Кулиевым, навесил, а там Вишневский сумел подстроиться под мяч и нанести удар - Билык выручил. После пришел момент уже правым крылом - здесь прострел был за Касимовым, суета в штрафной номинальных хозяев, а после снова выстрел Вишневского и снова сейв Билыка. Не сильно верим в объективность показателя xG, но даже по нему, как показалось визуально, "минайцы" на гол наиграли.

Правда играть агрессивно впереди и надежно сзади - вещи абсолютно разные. Это гости успели продемонстрировать. Калитвинцев подключился на профильном правом фланге, подал, Кобзарь поборолся, однако не пробил. Сфера отлетела к Третьякову, который сумел остановить мяч и прицельно пробить. Где гулял правый фланг команды Шарана - мы знаем. Но гол останется на их совести. Точный удар капитана "горожан" сильно убил темп в первой половине. "Минай", судя по всему, был вымотан резвым стартом, в то время как "Александрия" продолжала стерильно владеть мячом. 1:0 - таков итог тайма.

События после перерыва можно поделить на две неравные доли - то, что было до 90-й минуты, и что случилось после. В первой части второго тайма не было абсолютно ничего интересного. Команды пытались что-то придумать впереди, игроки фолили, тренеры проводили замены. В общем, стандартный проходной матч. Однако концовка поединка спасла нас от скуки. Началось все с гола "Миная" - длинная закидушка в штрафную соперника, мяч ударяется об голову Мирошниченко и приземляется точно на ногу Голубу - 20-летний форвард оправдывает свой выход и забивает первый гол за "Минай". Вопросы остались к Билыку, который весьма странно побежал на перехват, оставив ворота без охранника.

Казалось, что подопечные Шарана своего не упустят, но ничейный счет на табло светился буквально полторы минуты. "Александрия" быстро организовала навал, начались передачи в штрафную, и после одного из отскоков идеально мяч на ногу поймал Цуриков, пробив точно в девять. Шедевр. Но важна даже не красота гола, а его значимость - Андрей снова принес победу "горожанам". Коллектив Гуры берет шесть очков в двух турах, в то время как Владимир Шаран терпит фиаско в игре против бывшей команды. И это несмотря на проявленный характер в концовке.

VBET-лига. 2-й тур

29 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

ФК Александрия - ФК Минай 2:1

Гол: Максим Третьяков 23, Андрей Цуриков 90 + 3 - Даниил Голуб 90

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков (Артем Шулянский 73), Денис Мирошниченко, Викентий Волошин (Артур Авагимян 46), Богдан Билошевский, Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Кирилл Дришлюк 77), Богдан Кобзар (Сергей Гринь 77)

ФК Минай: Александр Бандура, Иван Трубочкин (Валерий Рогозинский 68), Эльдар Кулиев, Дмитрий Касимов (Назарий Воробчак 64), Егор Твердохлеб (Даниил Колесник 84), Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Игорь Гончар (Руслан Паламар 84), Алексей Хахлев (Даниил Голуб 68), Вадим Витенчук, Олег Вишневский

Предупреждения: Артур Авагимян 48, Артем Шулянский 73 - Олег Горин 58, Даниил Голуб 79