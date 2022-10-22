Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия поднимается на третье место. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 9-й тур
22.10.2022
13:00 "Минай" – "Шахтер" перенесен
15:00 "Александрия" – "Львов" 2:0
23.10.2022
13:00 "Верес" - "Заря"
13:00 "Металлист" – "Днепр-1"
15:00 "Рух" - "Металлист 1925"
17:00 "Динамо" - "Ворскла"
24.10.2022
13:00 "Кривбасс" - "Ингулец"
15:00 "Колос" - "Черноморец"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19-4
|+15
|19
|2
|Шахтер
|7
|6
|1
|0
|16-3
|+13
|19
|3
|ФК Александрия
|7
|5
|1
|1
|11-6
|+5
|16
|4
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11-9
|+2
|14
|5
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16-13
|+3
|13
|6
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|-1
|13
|7
|Колос
|7
|3
|2
|2
|5-6
|-1
|11
|8
|Динамо
|6
|3
|0
|3
|8-9
|-1
|9
|9
|ФК Минай
|8
|2
|3
|3
|6-7
|-1
|9
|10
|Металлист 1925
|7
|2
|3
|2
|7-8
|-1
|9
|11
|Рух
|8
|2
|1
|5
|9-14
|-5
|7
|12
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9-13
|-4
|7
|13
|ФК Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|-8
|5
|14
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6-9
|-3
|4
|15
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2-7
|-5
|3
|16
|Черноморец
|7
|0
|2
|5
|4-12
|-8
|2
Бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|6 (1)
|7
|0.86
|2
|Максим Прядун
|Металлист
|5
|7
|0.71
|3
|Таллес Бренер
|Рух
|5 (1)
|8
|0.63
|4
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4
|6
|0.67
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|4
|7
|0.57
|6
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|3
|3
|1
|7
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|3
|6
|0.5
|8
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|3
|6
|0.5
|9
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|3
|7
|0.43
|10
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|3
|7
|0.43
Ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5
|6
|0.83
|2
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|3
|5
|0.6
|3
|Кристиан Даль
|Заря
|3
|6
|0.5
|4
|Сергей Булеца
|Заря
|3
|6
|0.5
|5
|Георгий Судаков
|Шахтер
|3
|7
|0.43
***
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
- Часть Луцка без электроэнергии из-за прилета ракет. Также есть попадания и в Ровенской области
- Над Черновицкой областью самолет ВСУ сбил российскую ракету - ВИДЕО
- Дедышин: Красников своими действиями сломал много судеб в футболе
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО