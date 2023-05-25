Аутсайдеры не забивают, Металлист почти вылетел. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 28-й тур

24.05.2023

13:00 "Колос" - "Динамо" 0:3

13:00 "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

15:00 "Верес" - "Александрия" 2:2

17:00 "Заря" - "Шахтер" 0:3

25.05.2023

13:00 "Минай" - "Рух" 0:0

14:00 "Ингулец" - "Металлист 1925" 0:0

14:00 "Львов" - "Черноморец" 0:1

15:00 "Кривбасс" - "Металлист" 2:0

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 0 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 0 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 0 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 0 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 0 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 0 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38 0 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 0 9 Черноморец 28 8 8 12 31-37 -6 32 0 10 Металлист 1925 28 6 13 9 22-39 -17 31 0 11 ФК Минай 28 7 9 12 20-29 -9 30 0 12 Ингулец 28 7 7 14 20-33 -13 28 0 13 Рух 28 6 10 12 28-36 -8 28 0 14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 0 15 Металлист 28 5 7 16 26-53 -27 22 0 16 ФК Львов 28 3 4 21 18-49 -31 13 0

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Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 29-й тур

28.05.2023

15:00 "Шахтер" - "Днепр-1"

15:00 "Александрия" - "Заря"