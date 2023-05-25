Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдеры не забивают, Металлист почти вылетел. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 28-й тур
24.05.2023
13:00 "Колос" - "Динамо" 0:3
13:00 "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2
15:00 "Верес" - "Александрия" 2:2
17:00 "Заря" - "Шахтер" 0:3
25.05.2023
13:00 "Минай" - "Рух" 0:0
14:00 "Ингулец" - "Металлист 1925" 0:0
14:00 "Львов" - "Черноморец" 0:1
15:00 "Кривбасс" - "Металлист" 2:0
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|65-19
|+46
|69
|0
|2
|СК Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|+36
|64
|0
|3
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|+28
|61
|0
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|0
|5
|ФК Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|+5
|43
|0
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|0
|7
|Кривбасс
|28
|11
|5
|12
|24-29
|-5
|38
|0
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|-12
|33
|0
|9
|Черноморец
|28
|8
|8
|12
|31-37
|-6
|32
|0
|10
|Металлист 1925
|28
|6
|13
|9
|22-39
|-17
|31
|0
|11
|ФК Минай
|28
|7
|9
|12
|20-29
|-9
|30
|0
|12
|Ингулец
|28
|7
|7
|14
|20-33
|-13
|28
|0
|13
|Рух
|28
|6
|10
|12
|28-36
|-8
|28
|0
|14
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|-8
|28
|0
|15
|Металлист
|28
|5
|7
|16
|26-53
|-27
|22
|0
|16
|ФК Львов
|28
|3
|4
|21
|18-49
|-31
|13
|0
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|24 (8)
|28
|0.86
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|12
|25
|0.48
|3
|Владислав Ванат
|Динамо
|12 (1)
|25
|0.48
|4
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|12 (5)
|26
|0.46
|5
|Назарий Русин
|Заря
|10
|28
|0.36
|6
|Максим Прядун
|Металлист
|9
|26
|0.35
|7
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|8
|17
|0.47
|8
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|25
|0.32
|9
|Павел Ориховский
|Колос
|8 (4)
|27
|0.3
|10
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
Лучшие ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|10
|28
|0.36
|2
|Сергей Булеца
|Заря
|7
|26
|0.27
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|28
|0.25
|4
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|5
|Виталий Буяльский
|Динамо
|6
|25
|0.24
|6
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|7
|Орест Кузык
|Черноморец
|5
|24
|0.21
|8
|Сергей Рыбалка
|ФК Александрия
|5
|25
|0.2
|9
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|5
|28
|0.18
Следующие матчи
УПЛ, 29-й тур
28.05.2023
15:00 "Шахтер" - "Днепр-1"
15:00 "Александрия" - "Заря"
29.05.2023
15:00 "Динамо" - "Верес"
15:00 "Металлист" - "Минай"
15:00 "Ворскла" - "Колос"
15:00 "Львов" - "Ингулец"
15:00 "Черноморец" - "Рух"
15:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс"
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