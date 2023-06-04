Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва за ЛЧ, ЛК и непопадание в стыковые матчи. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 30-й тур
04.06.2023
15:00 "Ворскла" - "Шахтар"
15:00 "Металіст 1925" - "Динамо"
15:00 "Минай" - "Зоря"
15:00 "Дніпро-1" - "Кривбас"
15:00 "Металіст" - "Чорноморець"
15:00 "Рух" - "Олександрія"
15:00 "Верес" - "Інгулець"
15:00 "Колос" - "Львів"
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|68-19
|+49
|72
|2
|СК Днепр-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|+33
|64
|3
|Заря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|+30
|64
|4
|Динамо
|29
|18
|5
|6
|50-24
|+26
|59
|5
|ФК Александрия
|29
|10
|13
|6
|42-39
|+3
|43
|6
|Ворскла
|29
|12
|6
|11
|36-36
|0
|42
|7
|Кривбасс
|29
|12
|5
|12
|26-29
|-3
|41
|8
|ФК Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|-8
|33
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|-14
|33
|10
|Черноморец
|29
|8
|8
|13
|32-40
|-8
|32
|11
|Металлист 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|-19
|31
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|-6
|31
|13
|Ингулец
|29
|8
|7
|14
|22-33
|-11
|31
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|-11
|28
|15
|Металлист
|29
|5
|7
|17
|27-55
|-28
|22
|16
|ФК Львов
|29
|3
|4
|22
|18-51
|-33
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|24 (8)
|29
|0.83
|2
|Владислав Ванат
|Динамо
|12 (1)
|25
|0.48
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|12
|26
|0.46
|4
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|12 (5)
|27
|0.44
|5
|Назарий Русин
|Заря
|11
|29
|0.38
|6
|Даниил Сикан
|Шахтер
|9 (1)
|26
|0.35
|7
|Юрий Климчук
|Рух
|9 (2)
|26
|0.35
|8
|Максим Прядун
|Металлист
|9
|27
|0.33
|9
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|8
|18
|0.44
|10
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|8 (1)
|27
|0.3
Лучшие ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|10
|29
|0.34
|2
|Сергей Булеца
|Заря
|7
|27
|0.26
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|29
|0.24
|4
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|5
|Виталий Буяльский
|Динамо
|6
|26
|0.23
|6
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|7
|Орест Кузык
|Черноморец
|5
|25
|0.2
|8
|Сергей Рыбалка
|ФК Александрия
|5
|26
|0.19
|9
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|5
|27
|0.19
|10
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|5
|29
|0.17
|11
|Назарий Русин
|Заря
|5
|29
|0.17
Следующие матчи
Стыковые матчи за место в УПЛ
Первые матчи, 10 июня
14 место УПЛ – "ЛНЗ"
"Металлург" – 13 место УПЛ
Ответные матчи, 14 июня
"ЛНЗ" - 14 место УПЛ
13 место УПЛ – "Металлург"
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