Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец не выбирается из зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
фото - ФК Шахтар
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ, 15-й тур
23.11.2022
16:00 "Шахтер" - "Ворскла" 3:2
25.11.2022
13:00 "Черноморец" – "Металлист" 0:0
26.11.2022
13:00 "Ингулец" - "Верес"
14:00 "Динамо" - "Металлист 1925"
27.11.2022
13:00 "Львов" - "Колос"
14:00 "Заря" - "Минай"
28.11.2022
13:00 "Александрия" - "Рух"
14:00 "Кривбасс" – "Днепр-1"
УПЛ. 8-й тур
30.11.2022
14:00 "Динамо" - "Металлист"
УПЛ. 7-й тур
01.12.2022
13:00 "Заря" - "Колос"
02.12.2022
13:00 "Черноморец" – "Кривбасс"
УПЛ. 14-й тур
07.12.2022
"Рух" - "Черноморец"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|+18
|30
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|21-13
|+8
|26
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|6
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|7
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17-19
|-2
|17
|8
|Металлист 1925
|13
|4
|5
|4
|13-17
|-4
|17
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|10
|Металлист
|14
|4
|4
|6
|15-20
|-5
|16
|11
|ФК Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|-5
|13
|12
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|13
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8-15
|-7
|12
|14
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11-18
|-7
|10
|15
|Черноморец
|13
|2
|4
|7
|8-17
|-9
|10
|16
|ФК Львов
|13
|2
|3
|8
|9-20
|-11
|9
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|10 (2)
|14
|0.71
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9
|13
|0.69
|3
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|4
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|12
|0.5
|5
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|12
|0.5
|6
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|13
|0.46
|7
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5 (2)
|11
|0.45
|8
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|5
|13
|0.38
|9
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|14
|0.36
|10
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|4
|9
|0.44
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|11
|0.45
|3
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|14
|0.36
|4
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|9
|0.44
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|12
|0.33
УПЛ. 16-й тур
04.03.2023
"Металлист 1925" - "Шахтер"
"Динамо" - "Ингулец"
"Ворскла" - "Заря"
"Александрия" - "Днепр-1"
"Металлист" - "Рух"
"Львов" - "Минай"
"Кривбасс" - "Колос"
"Верес" - "Черноморец"
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