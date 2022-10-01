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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День гостевых побед, погоня Шахтера и Днепра-1 за лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ

Премьер-лига
(21 голосов)

Результаты, таблица и расписание на ближайший тур

День гостевых побед, погоня Шахтера и Днепра-1 за лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.

УПЛ. 5-й тур

30.09.2022
13:00 "Верес" - "Рух" 2:2
17:00 "Металлист 1925" - "Колос" 2:0

01.10.2022
13:00 "Ингулец" - "Ворскла" 0:1
15:00 "Львов" - "Днепр-1" 0:3
17:00 "Металлист" - "Шахтер" 1:6

02.10.2022
13:00 "Минай" - "Динамо"
15:00 "Черноморец" - "Александрия"
17:00 "Заря" - "Кривбасс"

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 0
2 СК Днепр-1 4 4 0 0 11-0 +11 12 0
3 Колос 5 3 1 1 5-3 +2 10 0
4 Верес 5 3 1 1 6-5 +1 10 0
5 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 0
6 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0
7 Металлист 5 2 1 2 7-10 -3 7 0
8 ФК Александрия 4 2 1 1 5-5 0 7 0
9 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 0
10 ФК Минай 4 1 1 2 4-5 -1 4 0
11 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 0
12 Ворскла 5 1 1 3 5-8 -3 4 0
13 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3 0
14 Ингулец 5 0 2 3 4-7 -3 2 0
15 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 0
16 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 0

УПЛ. 6-й тур

07.10.2022
15:00 "Верес" - "Металлист"
17:00 "Колос" - "Ингулец"

08.10.2022
13:00 "Ворскла" – "Черноморец"
15:00 "Львов" - "Шахтер"

09.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Заря"
15:00 "Кривбасс" - "Минай"
17:00 "Динамо" - "Рух"

10.10.2022
17:00 "Александрия" - "Металлист 1925"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (19)
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alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 21:37
ЧО-ГРИ надо выпускать молодёжь(кроме Штогрина)и легионеров и подыматься вверх а Гладкого -Краву-Бобко в аренду в Реал-Фарму пусть помогут одесситам --старые заслуги уже не тянут или вы собрались в 1 лигу-- бабки почти тежи и нагрузки меньше
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.09.2022 в 21:54
Дніпро1 і Динамо зроблять результат групи ))
Ответить
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:49
ШД победил, теперь игра Колос - Металлист - матч тура, кто победит, тот до октября на 1 месте.
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+1
0
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2022 в 22:31
Конечно Металлист! Какие еще сомнения!
Ответить
0
-6
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:38
Ну що, виграв? Хріновий з тебе прогнозист. Навіть до гадалки не ходи)))
+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:36
Динамо потрібен нормальный тренер не перспективу роботи 3-5 років.....
Ответить
+1
-6
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2022 в 03:14
Сходил к потомственной гадалке-предсказательницы в 63 поколении Айше, заплатил ей 100 баксов (а это деньги между прочим), и вот что она увидела в своем хрустальной шаре: Май 2023 года.1. Металлист2. Днепр-13. Заря4. ШахтерПо-моему не обманула, правда?
Ответить
0
-11
Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.09.2022 в 09:23
Ответить
+3
0
Кокс11 (Харьков)
05.09.2022 в 20:06
Динамо и Ворскла основные претенденты на вылет :) :)
Ответить
+3
-7
филанкрот (donetsk)
11.09.2022 в 20:57
Динамо вже на 9 місці
Ответить
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 20:50
Кривбасс единственная команда без голов. Позор. Да нет, не так.. П О З О Р ! Вот так. Гагарин, читай курва, читай.
Ответить
+3
-1
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:37
Це той, що дуже хотів матч Динамо проти Бенфіки на плюсах подивитись? Нехай, краще, переглядає в повторі на Сетанті голи Кривбаса в УПЛ)))
Ответить
+2
-1
avatar
Maldini (Киев)
02.09.2022 в 05:47
Чмпионат Украины"держался"на легионерах!Как только они уехали-кирдык чемпионату!Уровень команд 1 Лига!Когда смотришь чемпионаты Англии,Испании,Италии и т.д,то видишь в какой мы дыре!Однако,сейчас не до футбола-нужно думать,как спасать Украину!
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+5
-4
balamyt (Boston)
09.09.2022 в 19:30
А АПЛ , и др. ТОП чемпионатах все держится только на легионерах..Так что не нужно кривить душей...Да уровень УПЛ стал ниже ,но не все так безнадежно..Вот в Рух пишел бразилец Талис и положил Заре 3 мяча.. Нужно искать и подписывать легионеров..как Днепр1 ..Не все так безнадежно. даже с учетом войны.
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+3
-1
Федотов Артем (Харьков)
31.08.2022 в 12:45
Верес станет чемпионом
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+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2022 в 16:50
Там Колос еще серьезный претендент
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+7
0
grassion (Харьков)
29.08.2022 в 18:20
По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом
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+8
-3
avatar
scorpius (Ck)
29.08.2022 в 18:11
По обычаю первые 3-4 тура в турнирках всегда бардак творится, попозже устаканится
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+9
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.08.2022 в 18:01
От тобі й на)
Ответить
0
-3

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