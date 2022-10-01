Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
День гостевых побед, погоня Шахтера и Днепра-1 за лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
фото - УПЛ
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 5-й тур
30.09.2022
13:00 "Верес" - "Рух" 2:2
17:00 "Металлист 1925" - "Колос"
01.10.2022
13:00 "Ингулец" - "Ворскла"
15:00 "Львов" - "Днепр-1"
17:00 "Металлист" - "Шахтер"
02.10.2022
13:00 "Минай" - "Динамо"
15:00 "Черноморец" - "Александрия"
17:00 "Заря" - "Кривбасс"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|0
|2
|СК Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|+11
|12
|0
|3
|Колос
|5
|3
|1
|1
|5-3
|+2
|10
|0
|4
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6-5
|+1
|10
|0
|5
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10-8
|+2
|9
|0
|6
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|0
|7
|Металлист
|5
|2
|1
|2
|7-10
|-3
|7
|0
|8
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|0
|7
|0
|9
|ФК Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|-4
|4
|0
|10
|ФК Минай
|4
|1
|1
|2
|4-5
|-1
|4
|0
|11
|Рух
|5
|1
|1
|3
|6-8
|-2
|4
|0
|12
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|13
|Динамо
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|0
|14
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4-7
|-3
|2
|0
|15
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|0
|16
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|-3
|1
|0
УПЛ. 6-й тур
07.10.2022
15:00 "Верес" - "Металлист"
17:00 "Колос" - "Ингулец"
08.10.2022
13:00 "Ворскла" – "Черноморец"
15:00 "Львов" - "Шахтер"
09.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Заря"
15:00 "Кривбасс" - "Минай"
17:00 "Динамо" - "Рух"
10.10.2022
17:00 "Александрия" - "Металлист 1925"
Популярное сейчас
- Металлист - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция
- В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай
- Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО