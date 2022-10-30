Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо поднимается на седьмое место, Днепр-1 оторвался от Шахтера. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 10-й тур
28.10.2022
17:00 "Металлист" – "Заря" 0:3
29.10.2022
13:00 "Ворскла" - "Минай" 2:0
17:00 "Шахтер" - "Александрия" 2:2
30.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Черноморец" 1:0
13:00 "Ингулец" - "Рух" перенесен
13:00 "Львов" - "Металлист" 1:1
17:00 "Динамо" - "Кривбасс" 3:1
31.10.2022
13:00 "Колос" - "Верес"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|+17
|25
|0
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18-5
|+13
|20
|0
|3
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20-13
|+7
|19
|0
|4
|ФК Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|+5
|17
|0
|5
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13-15
|-2
|14
|0
|6
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11-10
|+1
|14
|0
|7
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12-11
|+1
|13
|0
|8
|Колос
|8
|3
|3
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|9
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12-14
|-2
|11
|0
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|-4
|10
|0
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|0
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|0
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|-6
|6
|0
|14
|ФК Львов
|9
|1
|3
|5
|7-15
|-8
|6
|0
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-4
|4
|0
|16
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|-9
|3
|0
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7
|8
|0.88
|2
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|9
|0.67
|3
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|6 (1)
|9
|0.67
|4
|Таллес Бренер
|Рух
|5 (1)
|9
|0.56
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|4
|7
|0.57
|6
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|4
|8
|0.5
|7
|Даниил Сикан
|Шахтер
|4
|8
|0.5
|8
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|3
|5
|0.6
|9
|Роман Дебелко
|Кривбасс
|3
|5
|0.6
|10
|Алексей Довгий
|Рух
|3
|6
|0.5
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5
|7
|0.71
|2
|Кристиан Даль
|Заря
|3
|6
|0.5
|3
|Владислав Клименко
|Ингулец
|3
|7
|0.43
|4
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|3
|7
|0.43
|5
|Сергей Булеца
|Заря
|3
|8
|0.38
|6
|Георгий Судаков
|Шахтер
|3
|8
|0.38
|7
|Таллес Бренер
|Рух
|3
|9
|0.33
|8
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|3
|9
|0.33
|9
|Денис Олейник
|Ворскла
|3
|10
|0.3
УПЛ. 11-й тур
04.11.2022
13:00 "Ворскла" - "Львов"
05.11.2022
13:00 "Александрия" - "Колос"
15:00 "Заря" - "Металлист"
15:00 "Металлист 1925" - "Верес"
17:00 "Шахтер" - "Ингулец"
06.11.2022
13:00 "Днепр-1" - "Минай"
15:00 "Черноморец" - "Динамо"
17:00 "Рух" - "Кривбасс"
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