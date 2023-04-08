Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо уже дышит в спину Заре, Кривбасс все ближе к зоне еврокубков. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: ФК Кривбас
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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УПЛ, 20-й тур
07.04.2023
15:00 "Ворскла" - "Ингулец" 1:0
08.04.2023
13:00 "Динамо" - "Минай" 2:0
14:00 "Шахтер" – "Металлист" 1:0
14:00 "Кривбасс" - "Заря" 1:0
15:00 "Рух" - "Верес" 0:0
09.04.2023
13:00 "Днепр-1" - "Львов"
13:00 "Александрия" – "Черноморец"
15:00 "Колос" - "Металлист 1925"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|19
|14
|4
|1
|48-14
|+34
|46
|2
|СК Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|+24
|42
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|+16
|40
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|+13
|39
|5
|ФК Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|+7
|31
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|-5
|28
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|-5
|24
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|-4
|22
|10
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|-14
|21
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|-7
|19
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|-7
|19
|13
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|-10
|18
|14
|ФК Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|-11
|18
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|-11
|18
|16
|ФК Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|-15
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|15 (5)
|19
|0.79
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|17
|0.65
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|18
|0.44
|4
|Тауйлян Сефери Сулейманов
|Ворскла
|8 (2)
|19
|0.42
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|6
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|7 (1)
|17
|0.41
|7
|Владислав Ванат
|Динамо
|7 (1)
|18
|0.39
|8
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|9
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|18
|0.33
|10
|Сергей Булеца
|Заря
|6 (2)
|18
|0.33
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|6
|19
|0.32
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|6
|19
|0.32
|4
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|5
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|15
|0.27
|7
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|15
|0.27
|8
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|17
|0.24
|9
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|18
|0.22
|10
|Никита Татарков
|Кривбасс
|4
|18
|0.22
Следующие матчи
УПЛ, 21-й тур
14.04.2023
13:00 "Минай" - "Кривбасс"
14:00 "Ингулец" - "Колос"
15:00 "Рух" - "Динамо"
15.04.2023
13:00 "Металлист" - "Верес"
15:00 "Заря" - "Днепр-1"
15:00 "Металлист 1925" - "Александрия"
16.04.2023
14:00 "Шахтер" - "Львов"
15:00 "Черноморец" - "Ворскла"
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