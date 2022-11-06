Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 держит дистанцию, рывок Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
фото - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 11-й тур
04.11.2022
13:00 "Ворскла" - "Львов" 1:0
05.11.2022
13:00 "Заря" - "Металлист" 3:2
13:00 "Александрия" - "Колос" 4:1
15:00 "Металлист 1925" - "Верес" 1:4
15:00 "Шахтер" - "Ингулец" 3:0
06.11.2022
13:00 "Днепр-1" - "Минай" 3:1
15:00 "Черноморец" - "Динамо" 0:3
15:00 "Рух" - "Кривбасс" 2:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|10
|9
|1
|0
|24-5
|+19
|28
|2
|Шахтер
|9
|7
|2
|0
|21-5
|+16
|23
|3
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23-15
|+8
|22
|4
|ФК Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|+8
|20
|5
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15-13
|+2
|17
|6
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|15-11
|+4
|16
|7
|Колос
|10
|4
|3
|3
|9-11
|-2
|15
|8
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15-18
|-3
|14
|9
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|-1
|14
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|12-16
|-4
|11
|11
|Металлист 1925
|10
|2
|4
|4
|9-16
|-7
|10
|12
|ФК Минай
|10
|2
|3
|5
|7-12
|-5
|9
|13
|Кривбасс
|10
|1
|3
|6
|6-13
|-7
|6
|14
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|15
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7-14
|-7
|4
|16
|Черноморец
|10
|0
|3
|7
|5-17
|-12
|3
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|8
|9
|0.89
|2
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|9
|0.67
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|9
|0.67
|4
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|6 (1)
|10
|0.6
|5
|Таллес Бренер
|Рух
|5 (1)
|10
|0.5
|6
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|4
|8
|0.5
|7
|Владислав Ванат
|Динамо
|4 (1)
|8
|0.5
|8
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|4 (1)
|8
|0.5
|9
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|9
|0.44
|10
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|4
|9
|0.44
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5
|8
|0.63
|2
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|8
|0.5
|3
|Габриэль Бузанелло
|СК Днепр-1
|3
|4
|0.75
|4
|Кристиан Даль
|Заря
|3
|6
|0.5
|5
|Виктор Цыганков
|Динамо
|3
|7
|0.43
|6
|Владислав Клименко
|Ингулец
|3
|8
|0.38
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|3
|9
|0.33
|8
|Сергей Булеца
|Заря
|3
|9
|0.33
|9
|Георгий Судаков
|Шахтер
|3
|9
|0.33
|10
|Таллес Бренер
|Рух
|3
|10
|0.3
|11
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|3
|10
|0.3
|12
|Денис Олейник
|Ворскла
|3
|11
|0.27
УПЛ, 12 тур
08.11.2022
13:00 "Металлист" - "Металлист 1925"
15:00 "Ингулец" - "Заря"
09.11.2022
13:00 "Кривбасс" - "Ворскла"
15:00 "Верес" - "Шахтер"
17:00 "Колос" - "Днепр-1"
10.11.2022
13.00 "Минай" - "Черноморец"
13:00 "Львов" - "Рух"
15:00 "Динамо" - "Александрия"
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