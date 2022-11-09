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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 и Шахтер сохраняют паритет, Заря отпускает дуэт лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ

Премьер-лига
(49 голосов)

Результаты, таблица и расписание на ближайший тур

Днепр-1 и Шахтер сохраняют паритет, Заря отпускает дуэт лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
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Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.

УПЛ, 12 тур

08.11.2022
13:00 "Металлист" - "Металлист 1925" 0:0
15:00 "Ингулец" - "Заря" 1:0

09.11.2022
14:40 "Кривбасс" - "Ворскла" 1:0
15:00 "Колос" - "Днепр-1" 1:3
15:15 "Верес" - "Шахтер" 0:2

10.11.2022
13.00 "Минай" - "Черноморец"
13:00 "Львов" - "Рух"
15:00 "Динамо" - "Александрия"

# Команда И В Н П М РМ О
1 СК Днепр-1 11 10 1 0 27-6 +21 31
2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26
3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22
4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20
5 Верес 12 5 2 5 15-15 0 17
6 Динамо 9 5 1 3 15-11 +4 16
7 Колос 11 4 3 4 10-14 -4 15
8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15
9 Ворскла 12 4 2 6 13-15 -2 14
10 Рух 10 3 2 5 12-16 -4 11
11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11
12 ФК Минай 10 2 3 5 7-12 -5 9
13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9
14 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7
15 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6
16 Черноморец 10 0 3 7 5-17 -12 3

Лучшие бомбардиры

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Артем Довбик СК Днепр-1 9 (2) 11 0.82
2 Виталий Буяльский Динамо 8 9 0.89
3 Максим Прядун Металлист 6 10 0.6
4 Даниил Сикан Шахтер 6 (1) 10 0.6
5 Михаил Мудрик Шахтер 5 (1) 9 0.56
6 Таллес Бренер Рух 5 (1) 10 0.5
7 Владислав Ванат Динамо 4 (1) 8 0.5
8 Максим Третьяков ФК Александрия 4 (1) 8 0.5
9 Андрей Цуриков ФК Александрия 4 9 0.44
10 Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 4 10 0.4

Лучшие асистенты

Футболист Команда Пасы Матчи Среднее
1 Михаил Мудрик Шахтер 5 9 0.56
2 Янис Амаш СК Днепр-1 4 8 0.5
3 Александр Пихалёнок СК Днепр-1 4 11 0.36
4 Габриэль Бузанелло СК Днепр-1 3 5 0.6
5 Кристиан Даль Заря 3 6 0.5
6 Виктор Цыганков Динамо 3 7 0.43
7 Владислав Клименко Ингулец 3 9 0.33
8 Таллес Бренер Рух 3 10 0.3
9 Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 3 10 0.3
10 Сергей Булеца Заря 3 10 0.3
11 Георгий Судаков Шахтер 3 10 0.3
12 Денис Олейник Ворскла 3 12 0.25

УПЛ, 13 тур

13.11.2022
13:00 "Ворскла" - "Днепр-1"
15:00 "Александрия" - "Верес"
15:00 "Металлилст 1925" - "Ингулец"
17:00 "Шахтер" - "Заря"
17:00 "Динамо" - "Колос"

14.11.2022
13:00 "Металлист" - "Кривбасс"
15:00 "Рух" - "Минай"
15:00 "Черноморец" - "Львов"

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В статье: турнирная таблица
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(49 голосов)
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Комментарии (47)
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Просто Квашин (Харьков)
29.10.2022 в 17:10
Товарищи ! Поздравим наших (уже не) молодоженов Барселиниуcа (землянина) и его жену шарлотку с 4-й годовщиной бракосочетания ! Надеемся в нашей фауне оленей прибавится !
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+2
-5
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
24.10.2022 в 19:32
Ох уж этот ЧЕРНОМОРЕЦ????? Сплошные вопросы???? ЖЕСТЬ!
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 18:10
Урааа!!! Первая победа Кривбасса!
Ответить
+1
-7
Caballero (DC)
23.10.2022 в 19:44
Пожалуйста, убейте русских шпионов суркисов.
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
23.10.2022 в 23:14
гусских шпионов сугкисов?
Ответить
0
-6
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.10.2022 в 21:16
Протасов, ты?
Ответить
+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:08
Пішов лісом протасов, збирай гриби.... Відсосиновики...
Ответить
+1
-4
aleks68
29.10.2022 в 16:02
ты уже насосался их дальше некуда.и не только грибов.почаще полощи рот е....е дырявое ЧМО
0
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.10.2022 в 17:03
синюшне чмо проспись....
+3
-3
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 18:17
ШАХТЁР выглядит в этом первенстве предпочтительнее своих соперников в борьбе за чемпионство. У команды есть стабильность результатов, а это говорит о многом. Конечно хочется чтобы конкуренцию горнякам составили днепряне, там ведь играют такие-же молодые парни как и в Донецке и от этого наш чемпионат только выиграет...
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+2
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2022 в 18:09
Сьомий тур, а несподіванки не зникають....
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+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.10.2022 в 17:20
...не буду загадывать (бесполезно), но Шахтер с обновленным составом (...и тренером) пока смотрится мобильнее Динамо и с осторожностью можно даже добавить и вразумительнее. Что такое мобильность - скорость принятия решении в представленной на поле ситуации. Пока он и против Реала использовал эти возможности если не сбавит темпа ему все карты в руки. Днепр1 может, но пока это в теории, ...непредсказуемость, как и была, осталась его главной чертой. Кто выдержит темп с другими, тот и претендет на первое место. Главное условие трамвы и внутреннее состояние на каждый матч. Как говорят в Одессе - "имеем интерес", кто вытянет..., ну раз Динамо решило "сохранится" для "былых времен", ... - явное заблуждение. Именно в таких временных ситуациях проявляется закалка команды для борьбы в будущем. 2-я сторона медали темная для нас - финансы, которые являются двигателем в будущем команды..., да и в настоящем тоже...
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+2
-1
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2022 в 22:36
Прядун - это Папен с Балашовки. Такой же быстрый, легкий, устремленный на чужие ворота. Если и дальше он так будет играть, то Петраков сам приедет на базу и откроет Прядуну ворота в сборную!
Ответить
+1
-5
aleks68
17.10.2022 в 10:14
балабол.не надоело тявкать?
Ответить
+2
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:09
Хрон, дай школяру вигавкатись... В житті згодиться !
+1
-2
Serhio79 (Kyiv)
09.10.2022 в 21:01
Коли гра "Дніпро-1" - "Шахтар" - хто пам'ятає?
Ответить
+1
-2
aleks68
17.10.2022 в 10:13
19 ноября
Ответить
0
-2
avatar
Жажа the best (Харьков)
07.10.2022 в 22:10
Металлист на полных парах мчицца к бронзовым медалям. Золото и серебро к сожалению уже заняты. Днепр и Шахтер их хозяева!
Ответить
+3
-10
Alex-696 (Немирів)
08.10.2022 в 16:22
Ти вже бекав, що металіст буде першим до 1 жовтня))). Всі твої прогнози збуваються з точністю до навпаки))). І до гадалки не ходи)))
Ответить
+5
-3
vlotko (Броди)
08.10.2022 в 19:29
Грають тільки 5-6 тур, всього 30, а ви вже медалі роздаєте, прямо Жажа-Ванга.
Ответить
+4
-1
molot69 (Місто втрачених житт)
17.10.2022 в 09:28
ну ти і трєпло
Ответить
+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:10
це школяр з Зачепіловки...
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
01.10.2022 в 21:38
сейчас основного лидера не будет --бардак одну игру выиграл другую проиграл или ничья и так все команды --ЧО должен быть на 14 у них минус 2 а Ингульца мину 3--завтра ждём победы ЧО
Ответить
+2
-2
avatar
Жажа the best (Харьков)
02.10.2022 в 00:26
Днепр безоговорочный лидер! Ты что в глаза долбиссся??
Ответить
+2
-6
alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 21:37
ЧО-ГРИ надо выпускать молодёжь(кроме Штогрина)и легионеров и подыматься вверх а Гладкого -Краву-Бобко в аренду в Реал-Фарму пусть помогут одесситам --старые заслуги уже не тянут или вы собрались в 1 лигу-- бабки почти тежи и нагрузки меньше
Ответить
0
-3
balamyt (Boston)
15.10.2022 в 20:00
Так в ЧО уже был молодежный состав ДинамоК при Морозове..Сейчас при Григорчуке состав более пожилой и опытный ..,но результат тот же..ЗИРО...Где ваша молодеж любезный Белогубко
Ответить
+3
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:12
Ротаня в тренери ЧОРНОЖОПЦЯ !
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.09.2022 в 21:54
Дніпро1 і Динамо зроблять результат групи ))
Ответить
+2
-5
avatar
scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:49
ШД победил, теперь игра Колос - Металлист - матч тура, кто победит, тот до октября на 1 месте.
Ответить
+1
-1
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2022 в 22:31
Конечно Металлист! Какие еще сомнения!
Ответить
0
-11
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:38
Ну що, виграв? Хріновий з тебе прогнозист. Навіть до гадалки не ходи)))
+8
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:36
Динамо потрібен нормальный тренер не перспективу роботи 3-5 років.....
Ответить
+2
-7
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2022 в 03:14
Сходил к потомственной гадалке-предсказательницы в 63 поколении Айше, заплатил ей 100 баксов (а это деньги между прочим), и вот что она увидела в своем хрустальной шаре: Май 2023 года.1. Металлист2. Днепр-13. Заря4. ШахтерПо-моему не обманула, правда?
Ответить
0
-16
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.09.2022 в 09:23
Ответить
+6
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:14
Це ти школяр на шкільних обідах з"економив, чи дядя-педофіл якийсь тебе до себе заманив ?
Ответить
+2
0
Кокс11 (Харьков)
05.09.2022 в 20:06
Динамо и Ворскла основные претенденты на вылет :) :)
Ответить
+3
-8
филанкрот (donetsk)
11.09.2022 в 20:57
Динамо вже на 9 місці
Ответить
+3
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 20:50
Кривбасс единственная команда без голов. Позор. Да нет, не так.. П О З О Р ! Вот так. Гагарин, читай курва, читай.
Ответить
+4
-2
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:37
Це той, що дуже хотів матч Динамо проти Бенфіки на плюсах подивитись? Нехай, краще, переглядає в повторі на Сетанті голи Кривбаса в УПЛ)))
Ответить
+4
-2
avatar
Maldini (Киев)
02.09.2022 в 05:47
Чмпионат Украины"держался"на легионерах!Как только они уехали-кирдык чемпионату!Уровень команд 1 Лига!Когда смотришь чемпионаты Англии,Испании,Италии и т.д,то видишь в какой мы дыре!Однако,сейчас не до футбола-нужно думать,как спасать Украину!
Ответить
+6
-7
balamyt (Boston)
09.09.2022 в 19:30
А АПЛ , и др. ТОП чемпионатах все держится только на легионерах..Так что не нужно кривить душей...Да уровень УПЛ стал ниже ,но не все так безнадежно..Вот в Рух пишел бразилец Талис и положил Заре 3 мяча.. Нужно искать и подписывать легионеров..как Днепр1 ..Не все так безнадежно. даже с учетом войны.
Ответить
+5
-1
Федотов Артем (Харьков)
31.08.2022 в 12:45
Верес станет чемпионом
Ответить
+2
-8
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2022 в 16:50
Там Колос еще серьезный претендент
Ответить
+7
-1
Volder (Ков)
24.10.2022 в 18:22
Ага металист ярославского будет чемпионом, они же там грозились в прошлом году всех порвать, а рваться пока что только ихняя пятая точка
Ответить
+1
-1
grassion (Харьков)
29.08.2022 в 18:20
По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом
Ответить
+8
-3
avatar
scorpius (Ck)
29.08.2022 в 18:11
По обычаю первые 3-4 тура в турнирках всегда бардак творится, попозже устаканится
Ответить
+9
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.08.2022 в 18:01
От тобі й на)
Ответить
0
-3

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