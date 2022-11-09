Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 и Шахтер сохраняют паритет, Заря отпускает дуэт лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
фото - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ, 12 тур
08.11.2022
13:00 "Металлист" - "Металлист 1925" 0:0
15:00 "Ингулец" - "Заря" 1:0
09.11.2022
14:40 "Кривбасс" - "Ворскла" 1:0
15:00 "Колос" - "Днепр-1" 1:3
15:15 "Верес" - "Шахтер" 0:2
10.11.2022
13.00 "Минай" - "Черноморец"
13:00 "Львов" - "Рух"
15:00 "Динамо" - "Александрия"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|+21
|31
|2
|Шахтер
|10
|8
|2
|0
|23-5
|+18
|26
|3
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|+7
|22
|4
|ФК Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|+8
|20
|5
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|0
|17
|6
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|15-11
|+4
|16
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|-4
|15
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|-3
|15
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|-2
|14
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|12-16
|-4
|11
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|-7
|11
|12
|ФК Минай
|10
|2
|3
|5
|7-12
|-5
|9
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|14
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|-6
|7
|15
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|16
|Черноморец
|10
|0
|3
|7
|5-17
|-12
|3
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|9 (2)
|11
|0.82
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|8
|9
|0.89
|3
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|10
|0.6
|4
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|10
|0.6
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5 (1)
|9
|0.56
|6
|Таллес Бренер
|Рух
|5 (1)
|10
|0.5
|7
|Владислав Ванат
|Динамо
|4 (1)
|8
|0.5
|8
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|4 (1)
|8
|0.5
|9
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|4
|9
|0.44
|10
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|10
|0.4
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5
|9
|0.56
|2
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|8
|0.5
|3
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|4
|Габриэль Бузанелло
|СК Днепр-1
|3
|5
|0.6
|5
|Кристиан Даль
|Заря
|3
|6
|0.5
|6
|Виктор Цыганков
|Динамо
|3
|7
|0.43
|7
|Владислав Клименко
|Ингулец
|3
|9
|0.33
|8
|Таллес Бренер
|Рух
|3
|10
|0.3
|9
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|3
|10
|0.3
|10
|Сергей Булеца
|Заря
|3
|10
|0.3
|11
|Георгий Судаков
|Шахтер
|3
|10
|0.3
|12
|Денис Олейник
|Ворскла
|3
|12
|0.25
УПЛ, 13 тур
13.11.2022
13:00 "Ворскла" - "Днепр-1"
15:00 "Александрия" - "Верес"
15:00 "Металлилст 1925" - "Ингулец"
17:00 "Шахтер" - "Заря"
17:00 "Динамо" - "Колос"
14.11.2022
13:00 "Металлист" - "Кривбасс"
15:00 "Рух" - "Минай"
15:00 "Черноморец" - "Львов"
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