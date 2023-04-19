Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец отрывается от Руха и зоны вылета. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: ФК Інгулець
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 21-й тур
14.04.2023
13:00 "Минай" - "Кривбасс" 1:0
14:00 "Ингулец" - "Колос" 0:1
15:00 "Рух" - "Динамо" 1:1
15.04.2023
13:00 "Металлист" - "Верес" 5:5
15:00 "Заря" - "Днепр-1" 2:1
15:00 "Металлист 1925" - "Александрия" 0:0
16.04.2023
14:00 "Шахтер" - "Львов" 2:0
15:00 "Черноморец" - "Ворскла" 0:1
УПЛ, 10-й тур
19.04.2023
13:00 "Ингулец" - "Рух" 1:0
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|21
|16
|4
|1
|52-15
|+37
|52
|2
|СК Днепр-1
|20
|14
|3
|3
|43-17
|+26
|45
|3
|Заря
|21
|13
|4
|4
|44-27
|+17
|43
|4
|Динамо
|21
|12
|4
|5
|30-17
|+13
|40
|5
|ФК Александрия
|20
|8
|9
|3
|33-26
|+7
|33
|6
|Колос
|21
|8
|6
|7
|19-20
|-1
|30
|7
|Кривбасс
|21
|8
|4
|9
|17-23
|-6
|28
|8
|Ворскла
|21
|7
|5
|9
|24-28
|-4
|26
|9
|Ингулец
|21
|7
|4
|10
|20-24
|-4
|25
|10
|Металлист 1925
|21
|4
|10
|7
|17-34
|-17
|22
|11
|ФК Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|-10
|21
|12
|Черноморец
|21
|4
|8
|9
|19-27
|-8
|20
|13
|Верес
|21
|5
|5
|11
|26-33
|-7
|20
|14
|Металлист
|21
|4
|7
|10
|22-33
|-11
|19
|15
|Рух
|21
|4
|7
|10
|20-31
|-11
|19
|16
|ФК Львов
|21
|3
|4
|14
|16-37
|-21
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|18 (5)
|21
|0.86
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|18
|0.61
|3
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|9 (2)
|20
|0.45
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|8 (1)
|19
|0.42
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|20
|0.4
|6
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|7
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|7 (1)
|19
|0.37
|8
|Максим Прядун
|Металлист
|7
|20
|0.35
|9
|Павел Ориховский
|Колос
|7 (4)
|20
|0.35
|10
|Назарий Русин
|Заря
|7
|21
|0.33
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|7
|21
|0.33
|2
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|6
|21
|0.29
|4
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|5
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|17
|0.24
|7
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|17
|0.24
|8
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|19
|0.21
|9
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|19
|0.21
|10
|Никита Татарков
|Кривбасс
|4
|19
|0.21
|11
|Денис Олейник
|Ворскла
|4
|19
|0.21
Следующие матчи
УПЛ, 22-й тур
21.04.2023
15:00 "Колос" - "Заря"
22.04.2023
13:00 "Ворскла" - "Металлист"
15:00 "Верес" - "Минай"
17:00 "Динамо" - "Шахтер"
23.04.2023
13:00 "Львов" - "Металлист 1925"
15:00 "Кривбасс" - "Черноморец"
24.04.2023
13:00 "Днепр-1" - "Рух"
15:00 "Александрия" - "Ингулец"
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