Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец теперь последний, Кривбасс выбрался из красной зоны. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
фото - ФК Шахтар
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ, 13 тур
13.11.2022
13:00 "Ворскла" - "Днепр-1" 1:1
13:00 "Александрия" - "Верес" 3:2
15:00 "Металлист 1925" - "Ингулец" 2:1
15:00 "Шахтер" - "Заря" 2:2
15:00 "Динамо" - "Колос" 0:0
14.11.2022
13:00 "Металлист" - "Кривбасс" 0:1
14:00 "Черноморец" - "Львов" 2:0
15:00 "Рух" - "Минай" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|+21
|32
|2
|Шахтер
|11
|8
|3
|0
|25-7
|+18
|27
|3
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25-18
|+7
|23
|4
|ФК Александрия
|11
|7
|2
|2
|21-14
|+7
|23
|5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|18-12
|+6
|20
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|-4
|16
|8
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15-19
|-4
|15
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|-2
|15
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|-5
|12
|13
|ФК Минай
|12
|2
|4
|6
|8-14
|-6
|10
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|15
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|16
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9-16
|-7
|7
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9
|11
|0.82
|2
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|9 (2)
|12
|0.75
|3
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|11
|0.55
|4
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|11
|0.55
|5
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|12
|0.5
|6
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5 (1)
|10
|0.5
|7
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|5
|11
|0.45
|8
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|4
|8
|0.5
|9
|Ростислав Русин
|Металлист 1925
|4
|9
|0.44
|10
|Владислав Ванат
|Динамо
|4 (1)
|9
|0.44
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|10
|0.6
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|9
|0.56
|3
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|9
|0.44
|4
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|4
|12
|0.33
УПЛ, 1-й тур
17.11.2022
13:00 "Ингулец" - "Динамо"
УПЛ, 14-й тур
18.11.2022
13:00 "Заря" - "Александрия
19.11.2022
13:00 "Днепр-1" - "Шахтер"
14:00 "Колос" - "Ворскла"
20.11.2022
12:00 "Минай" - "Металлист"
14:00 "Кривбасс" - "Металлист 1925"
21.11.2022
12:00 "Ингулец" - "Львов"
14:00 "Верес" - "Динамо"
"Рух" - "Черноморец" - матч перенесен
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