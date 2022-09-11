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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос ближайшие три недели будет первым, Динамо вылезает из зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ

Премьер-лига
(14 голосов)

Результаты, таблица и расписание на ближайший тур

Колос ближайшие три недели будет первым, Динамо вылезает из зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.

УПЛ. 4-й тур

09.09.2022
"Рух" - "Заря" 3:1

10.09.2022
15:00 "Кривбасс" - "Верес" 0:1
17:00 "Шахтер" – "Черноморец" 2:1

11.09.2022
13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925" 3:0
15:00 "Колос" - "Металлист" 1:0
17:00 "Динамо" – "Львов" 1:0

12.09.2022
13:00 "Ворскла" - "Александрия"
15:00 "Ингулец" - "Минай"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Колос 4 3 1 0 5-1 +4 10
2 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10
3 СК Днепр-1 3 3 0 0 8-0 +8 9
4 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9
5 Верес 4 3 0 1 4-3 +1 9
6 Металлист 4 2 1 1 6-4 +2 7
7 ФК Александрия 3 2 0 1 5-5 0 6
8 Металлист 1925 4 1 2 1 3-5 -2 5
9 Рух 4 1 0 3 4-6 -2 3
10 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3
11 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2
12 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2
13 ФК Львов 3 0 1 2 2-4 -2 1
14 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1
15 ФК Минай 2 0 1 1 2-3 -1 1
16 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0

УПЛ. 5-й тур

Базовая дата 01.10.2022

"Металлист" - "Шахтер"
"Минай" - "Динамо"
"Заря" - "Кривбасс"
"Львов" - "Днепр-1"
"Ингулец" - "Ворскла"
"Черноморец" - "Александрия"
"Металлист 1925" - "Колос"
"Верес" - "Рух"

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В статье: турнирная таблица
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(14 голосов)
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Комментарии (16)
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scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:49
ШД победил, теперь игра Колос - Металлист - матч тура, кто победит, тот до октября на 1 месте.
Ответить
0
0
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2022 в 22:31
Конечно Металлист! Какие еще сомнения!
Ответить
0
-1
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:38
Ну що, виграв?
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:36
Динамо потрібен нормальный тренер не перспективу роботи 3-5 років.....
Ответить
0
-4
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2022 в 03:14
Сходил к потомственной гадалке-предсказательницы в 63 поколении Айше, заплатил ей 100 баксов (а это деньги между прочим), и вот что она увидела в своем хрустальной шаре: Май 2023 года.1. Металлист2. Днепр-13. Заря4. ШахтерПо-моему не обманула, правда?
Ответить
0
-6
Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.09.2022 в 09:23
Ответить
+1
0
Кокс11 (Харьков)
05.09.2022 в 20:06
Динамо и Ворскла основные претенденты на вылет :) :)
Ответить
+2
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 20:50
Кривбасс единственная команда без голов. Позор. Да нет, не так.. П О З О Р ! Вот так. Гагарин, читай курва, читай.
Ответить
+2
0
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:37
Це той, що дуже хотів матч Динамо проти Бенфіки на плюсах подивитись? Нехай, краще, переглядає в повторі на Сетанті голи Кривбаса в УПЛ)))
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0
0
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Maldini (Киев)
02.09.2022 в 05:47
Чмпионат Украины"держался"на легионерах!Как только они уехали-кирдык чемпионату!Уровень команд 1 Лига!Когда смотришь чемпионаты Англии,Испании,Италии и т.д,то видишь в какой мы дыре!Однако,сейчас не до футбола-нужно думать,как спасать Украину!
Ответить
+5
-2
balamyt (Boston)
09.09.2022 в 19:30
А АПЛ , и др. ТОП чемпионатах все держится только на легионерах..Так что не нужно кривить душей...Да уровень УПЛ стал ниже ,но не все так безнадежно..Вот в Рух пишел бразилец Талис и положил Заре 3 мяча.. Нужно искать и подписывать легионеров..как Днепр1 ..Не все так безнадежно. даже с учетом войны.
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+1
-1
Федотов Артем (Харьков)
31.08.2022 в 12:45
Верес станет чемпионом
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+1
-3
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2022 в 16:50
Там Колос еще серьезный претендент
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+5
0
grassion (Харьков)
29.08.2022 в 18:20
По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом
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+7
-3
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scorpius (Ck)
29.08.2022 в 18:11
По обычаю первые 3-4 тура в турнирках всегда бардак творится, попозже устаканится
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+7
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.08.2022 в 18:01
От тобі й на)
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0
-3

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