Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос ближайшие три недели будет первым, Динамо вылезает из зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 4-й тур
09.09.2022
"Рух" - "Заря" 3:1
10.09.2022
15:00 "Кривбасс" - "Верес" 0:1
17:00 "Шахтер" – "Черноморец" 2:1
11.09.2022
13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925" 3:0
15:00 "Колос" - "Металлист" 1:0
17:00 "Динамо" – "Львов" 1:0
12.09.2022
13:00 "Ворскла" - "Александрия"
15:00 "Ингулец" - "Минай"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|2
|Шахтер
|4
|3
|1
|0
|4-1
|+3
|10
|3
|СК Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|+8
|9
|4
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10-8
|+2
|9
|5
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4-3
|+1
|9
|6
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|7
|7
|ФК Александрия
|3
|2
|0
|1
|5-5
|0
|6
|8
|Металлист 1925
|4
|1
|2
|1
|3-5
|-2
|5
|9
|Рух
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|10
|Динамо
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|11
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|-1
|2
|12
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|13
|ФК Львов
|3
|0
|1
|2
|2-4
|-2
|1
|14
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|-3
|1
|15
|ФК Минай
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|16
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|-4
|0
УПЛ. 5-й тур
Базовая дата 01.10.2022
"Металлист" - "Шахтер"
"Минай" - "Динамо"
"Заря" - "Кривбасс"
"Львов" - "Днепр-1"
"Ингулец" - "Ворскла"
"Черноморец" - "Александрия"
"Металлист 1925" - "Колос"
"Верес" - "Рух"
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