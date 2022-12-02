Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс уже восьмой, Черноморец рискует зимовать в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ, 15-й тур
23.11.2022
16:00 "Шахтер" - "Ворскла" 3:2
25.11.2022
13:00 "Черноморец" – "Металлист" 0:0
26.11.2022
13:00 "Ингулец" - "Верес" 1:0
14:00 "Динамо" - "Металлист 1925" 0:0
27.11.2022
13:00 "Львов" - "Колос" 0:1
14:00 "Заря" - "Минай" 1:1
28.11.2022
13:00 "Александрия" - "Рух" 1:1
14:00 "Кривбасс" – "Днепр-1" 2:1
УПЛ. 8-й тур
30.11.2022
14:00 "Динамо" - "Металлист" 3:0
УПЛ. 7-й тур
01.12.2022
13:00 "Заря" - "Колос" 2:2
02.12.2022
13:00 "Черноморец" – "Кривбасс" 0:1
УПЛ. 14-й тур
07.12.2022
"Рух" - "Черноморец"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|+21
|35
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|+18
|30
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|+11
|30
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|+10
|28
|5
|ФК Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|+4
|24
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|-4
|20
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|-4
|18
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|-5
|18
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|-3
|17
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|-8
|16
|12
|ФК Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|-5
|14
|13
|Рух
|13
|3
|4
|6
|15-20
|-5
|13
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|-6
|13
|15
|Черноморец
|14
|2
|4
|8
|8-18
|-10
|10
|16
|ФК Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|11 (3)
|15
|0.73
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|10
|15
|0.67
|3
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|4
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|13
|0.46
|5
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|13
|0.46
|6
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|7
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|14
|0.43
|8
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|5
|11
|0.45
|9
|Владислав Ванат
|Динамо
|5 (1)
|13
|0.38
|10
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|5
|14
|0.36
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|3
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|15
|0.33
|4
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|9
|0.44
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|12
|0.33
|6
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|14
|0.29
УПЛ. 16-й тур
04.03.2023
"Металлист 1925" - "Шахтер"
"Динамо" - "Ингулец"
"Ворскла" - "Заря"
"Александрия" - "Днепр-1"
"Металлист" - "Рух"
"Львов" - "Минай"
"Кривбасс" - "Колос"
"Верес" - "Черноморец"
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