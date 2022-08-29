Премьер-лига
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Лидер - Заря, Шахтер в середине, Динамо на дне. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Много неожиданностей
В понедельник, 29 августа завершился второй тур Украинской Премьер-лиги. "Шахтер" добыл первую победу под руководством Йовичевича, "Динамо" провалилось в игре с "Днепром-1", а "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" добыли повторные победы после начала чемпионата. Вашему вниманию все результаты тура и турнирное положение УПЛ.
- "Ворскла" - "Верес" 1:2
- "Львов" - "Заря" 2:3
- "Металлист 1925" - "Черноморец" 0:0
- "Колос" - "Рух" 2:0
- "Шахтер" - "Кривбасс" 1:0
- "Динамо" - "Днепр-1" 0:3
- "Металлист" - "Ингулец" 1:1
- "Александрия" - "Минай" 2:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6-3
|+3
|6
|2
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|3
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|4-2
|+2
|6
|4
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|5
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|6
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|1-0
|+1
|4
|7
|СК Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|8
|Металлист 1925
|2
|0
|2
|0
|0-0
|0
|2
|9
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|10
|Черноморец
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
|11
|ФК Львов
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|12
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|13
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|14
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
|15
|Рух
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
|16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
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