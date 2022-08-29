Лидер - Заря, Шахтер в середине, Динамо на дне. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

В понедельник, 29 августа завершился второй тур Украинской Премьер-лиги. "Шахтер" добыл первую победу под руководством Йовичевича, "Динамо" провалилось в игре с "Днепром-1", а "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" добыли повторные победы после начала чемпионата. Вашему вниманию все результаты тура и турнирное положение УПЛ.

"Ворскла" - "Верес" 1:2

"Львов" - "Заря" 2:3

"Металлист 1925" - "Черноморец" 0:0

"Колос" - "Рух" 2:0

"Шахтер" - "Кривбасс" 1:0

"Динамо" - "Днепр-1" 0:3

"Металлист" - "Ингулец" 1:1

"Александрия" - "Минай" 2:1