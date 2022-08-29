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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер - Заря, Шахтер в середине, Динамо на дне. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

Премьер-лига
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Много неожиданностей

Лидер - Заря, Шахтер в середине, Динамо на дне. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

UA-Футбол
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В понедельник, 29 августа завершился второй тур Украинской Премьер-лиги. "Шахтер" добыл первую победу под руководством Йовичевича, "Динамо" провалилось в игре с "Днепром-1", а "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" добыли повторные победы после начала чемпионата. Вашему вниманию все результаты тура и турнирное положение УПЛ.

  • "Ворскла" - "Верес" 1:2
  • "Львов" - "Заря" 2:3
  • "Металлист 1925" - "Черноморец" 0:0
  • "Колос" - "Рух" 2:0
  • "Шахтер" - "Кривбасс" 1:0
  • "Динамо" - "Днепр-1" 0:3
  • "Металлист" - "Ингулец" 1:1
  • "Александрия" - "Минай" 2:1
# Команда И В Н П М РМ О
1 Заря 2 2 0 0 6-3 +3 6
2 Колос 2 2 0 0 3-0 +3 6
3 ФК Александрия 2 2 0 0 4-2 +2 6
4 Верес 2 2 0 0 3-1 +2 6
5 Металлист 2 1 1 0 3-2 +1 4
6 Шахтер 2 1 1 0 1-0 +1 4
7 СК Днепр-1 1 1 0 0 3-0 +3 3
8 Металлист 1925 2 0 2 0 0-0 0 2
9 Ингулец 2 0 1 1 2-3 -1 1
10 Черноморец 2 0 1 1 0-1 -1 1
11 ФК Львов 1 0 0 1 2-3 -1 0
12 ФК Минай 1 0 0 1 1-2 -1 0
13 Кривбасс 2 0 0 2 0-2 -2 0
14 Ворскла 2 0 0 2 2-5 -3 0
15 Рух 2 0 0 2 1-4 -3 0
16 Динамо 1 0 0 1 0-3 -3 0
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В статье: Украинская Премьер-лига
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