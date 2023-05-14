Львов не поднимется выше стыковых, Кривбасс не теряет еврокубковую надежду. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

Все самые яркие моменты УПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football

Текущий тур

УПЛ, 1-й тур

11.05.2023

13:00 "Днепр-1" - "Александрия" 1:1

УПЛ, 26-й тур

13.05.2023

14:00 "Динамо" - "Черноморец" 2:3

17:00 "Ингулец" - "Шахтер" 0:2

14.05.2023

13:00 "Металлист" - "Заря" 0:5

13:00 "Львов" - "Ворскла" 0:2

14:00 "Верес" - "Металлист 1925" 1:0

15:00 "Кривбасс" - "Рух" 1:0

15.05.2023

13:00 "Минай" - "Днепр-1"

15:00 "Колос" - "Александрия"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 3 Заря 26 18 4 4 57-28 +29 58 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 6 Кривбасс 26 10 5 11 22-28 -6 35 7 Ворскла 26 9 6 11 31-35 -4 33 8 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 10 Верес 26 7 6 13 31-38 -7 27 11 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 12 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 13 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 14 Рух 26 5 9 12 26-36 -10 24 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22 16 ФК Львов 26 3 4 19 18-46 -28 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 27-й тур

19.05.2023

14:00 "Днепр-1" - "Колос"

15:00 "Ворскла" - "Кривбасс"

17:00 "Шахтер" - "Верес"

20.05.2023

13:00 "Черноморец" - "Минай"

14:00 "Заря" - "Ингулец"

15:00 "Александрия" - "Динамо"