Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов не поднимется выше стыковых, Кривбасс не теряет еврокубковую надежду. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 1-й тур
11.05.2023
13:00 "Днепр-1" - "Александрия" 1:1
УПЛ, 26-й тур
13.05.2023
14:00 "Динамо" - "Черноморец" 2:3
17:00 "Ингулец" - "Шахтер" 0:2
14.05.2023
13:00 "Металлист" - "Заря" 0:5
13:00 "Львов" - "Ворскла" 0:2
14:00 "Верес" - "Металлист 1925" 1:0
15:00 "Кривбасс" - "Рух" 1:0
15.05.2023
13:00 "Минай" - "Днепр-1"
15:00 "Колос" - "Александрия"
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|26
|19
|6
|1
|60-18
|+42
|63
|2
|СК Днепр-1
|25
|18
|4
|3
|56-21
|+35
|58
|3
|Заря
|26
|18
|4
|4
|57-28
|+29
|58
|4
|Динамо
|26
|15
|5
|6
|39-23
|+16
|50
|5
|ФК Александрия
|25
|9
|12
|4
|37-30
|+7
|39
|6
|Кривбасс
|26
|10
|5
|11
|22-28
|-6
|35
|7
|Ворскла
|26
|9
|6
|11
|31-35
|-4
|33
|8
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|-6
|29
|10
|Верес
|26
|7
|6
|13
|31-38
|-7
|27
|11
|Металлист 1925
|26
|5
|12
|9
|20-39
|-19
|27
|12
|Ингулец
|26
|7
|6
|13
|20-31
|-11
|27
|13
|ФК Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|-9
|26
|14
|Рух
|26
|5
|9
|12
|26-36
|-10
|24
|15
|Металлист
|26
|5
|7
|14
|26-49
|-23
|22
|16
|ФК Львов
|26
|3
|4
|19
|18-46
|-28
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|22 (8)
|25
|0.88
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|12
|23
|0.52
|3
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|12 (5)
|25
|0.48
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|11 (1)
|24
|0.46
|5
|Максим Прядун
|Металлист
|9
|25
|0.36
|6
|Назарий Русин
|Заря
|9
|26
|0.35
|7
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|8
|15
|0.53
|8
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|23
|0.35
|9
|Павел Ориховский
|Колос
|8 (4)
|24
|0.33
|10
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
Лучшие ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|8
|25
|0.32
|2
|Сергей Булеца
|Заря
|7
|24
|0.29
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|26
|0.27
|4
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|5
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|6
|Сергей Рыбалка
|ФК Александрия
|5
|23
|0.22
|7
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|5
|25
|0.2
Следующие матчи
УПЛ, 27-й тур
19.05.2023
14:00 "Днепр-1" - "Колос"
15:00 "Ворскла" - "Кривбасс"
17:00 "Шахтер" - "Верес"
20.05.2023
13:00 "Черноморец" - "Минай"
14:00 "Заря" - "Ингулец"
15:00 "Александрия" - "Динамо"
21.05.2023
15:00 "Металлист 1925" - "Металлист"
17:00 "Рух" - "Львов"
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