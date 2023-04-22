Металлист 1925 и Черноморец двигаются вверх. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 22-й тур

21.04.2023

15:00 "Колос" - "Заря" 0:1

22.04.2023

13:00 "Ворскла" - "Металлист" 3:2

15:00 "Верес" - "Минай" 1:1

17:00 "Динамо" - "Шахтер" 1:1

23.04.2023

13:00 "Львов" - "Металлист 1925" 0:2

15:00 "Кривбасс" - "Черноморец" 2:3

24.04.2023

13:00 "Днепр-1" - "Рух"

15:00 "Александрия" - "Ингулец"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 22 16 5 1 53-16 +37 53 2 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 3 СК Днепр-1 20 14 3 3 43-17 +26 45 4 Динамо 22 12 5 5 31-18 +13 41 5 ФК Александрия 20 8 9 3 33-26 +7 33 6 Колос 22 8 6 8 19-21 -2 30 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 8 Кривбасс 21 8 4 9 17-23 -6 28 9 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 10 Ингулец 21 7 4 10 20-24 -4 25 11 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 12 Верес 22 5 6 11 27-34 -7 21 13 Черноморец 21 4 8 9 19-27 -8 20 14 Рух 21 4 7 10 20-31 -11 19 15 Металлист 22 4 7 11 24-36 -12 19 16 ФК Львов 22 3 4 15 16-39 -23 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие асистенты

Следующие матчи

УПЛ, 23-й тур

28.04.2023

13:00 "Металлист" - "Динамо"

13:00 "Верес" - "Львов"

15:00 "Колос" - "Шахтер"