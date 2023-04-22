Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 и Черноморец двигаются вверх. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
fckryvbas.com
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 22-й тур
21.04.2023
15:00 "Колос" - "Заря" 0:1
22.04.2023
13:00 "Ворскла" - "Металлист" 3:2
15:00 "Верес" - "Минай" 1:1
17:00 "Динамо" - "Шахтер" 1:1
23.04.2023
13:00 "Львов" - "Металлист 1925" 0:2
15:00 "Кривбасс" - "Черноморец" 2:3
24.04.2023
13:00 "Днепр-1" - "Рух"
15:00 "Александрия" - "Ингулец"
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|22
|16
|5
|1
|53-16
|+37
|53
|2
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|+18
|46
|3
|СК Днепр-1
|20
|14
|3
|3
|43-17
|+26
|45
|4
|Динамо
|22
|12
|5
|5
|31-18
|+13
|41
|5
|ФК Александрия
|20
|8
|9
|3
|33-26
|+7
|33
|6
|Колос
|22
|8
|6
|8
|19-21
|-2
|30
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|27-30
|-3
|29
|8
|Кривбасс
|21
|8
|4
|9
|17-23
|-6
|28
|9
|Металлист 1925
|22
|5
|10
|7
|19-34
|-15
|25
|10
|Ингулец
|21
|7
|4
|10
|20-24
|-4
|25
|11
|ФК Минай
|22
|5
|7
|10
|16-26
|-10
|22
|12
|Верес
|22
|5
|6
|11
|27-34
|-7
|21
|13
|Черноморец
|21
|4
|8
|9
|19-27
|-8
|20
|14
|Рух
|21
|4
|7
|10
|20-31
|-11
|19
|15
|Металлист
|22
|4
|7
|11
|24-36
|-12
|19
|16
|ФК Львов
|22
|3
|4
|15
|16-39
|-23
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|18 (5)
|21
|0.86
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|19
|0.58
|3
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|11 (4)
|21
|0.52
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|8 (1)
|20
|0.4
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|21
|0.38
|6
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|7
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|7 (1)
|19
|0.37
|8
|Максим Прядун
|Металлист
|7
|21
|0.33
|9
|Павел Ориховский
|Колос
|7 (4)
|21
|0.33
|10
|Назарий Русин
|Заря
|7
|22
|0.32
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|7
|21
|0.33
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|22
|0.32
|3
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|4
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|5
|Сергей Булеца
|Заря
|5
|20
|0.25
|6
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|17
|0.24
|8
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|18
|0.22
|9
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|19
|0.21
|10
|Никита Татарков
|Кривбасс
|4
|19
|0.21
|11
|Денис Олейник
|Ворскла
|4
|20
|0.2
Следующие матчи
УПЛ, 23-й тур
28.04.2023
13:00 "Металлист" - "Динамо"
13:00 "Верес" - "Львов"
15:00 "Колос" - "Шахтер"
29.04.2023
13:00 "Заря" - "Черноморец"
13:00 "Минай" - "Металлист 1925"
14:00 "Ингулец" - "Днепр-1"
15:00 "Рух" - "Ворскла"
15:00 "Кривбасс" - "Александрия"
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