Металлист 1925 и Рух топят земляков. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 26-й тур

19.05.2023

14:00 "Днепр-1" - "Колос" 2:1

15:00 "Ворскла" - "Кривбасс" 1:0

17:00 "Шахтер" - "Верес" 2:1

20.05.2023

13:00 "Черноморец" - "Минай" 0:1

14:00 "Заря" - "Ингулец" 2:0

15:00 "Александрия" – "Динамо" 1:5

21.05.2023

15:00 "Металлист 1925" - "Металлист" 2:0

17:00 "Рух" – "Львов" 2:0

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 2 СК Днепр-1 27 20 4 3 59-22 +37 64 3 Заря 27 19 4 4 59-28 +31 61 4 Динамо 27 16 5 6 44-24 +20 53 5 ФК Александрия 27 10 12 5 40-35 +5 42 6 Ворскла 27 10 6 11 32-35 -3 36 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 12 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 14 Верес 27 7 6 14 32-40 -8 27 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22 16 ФК Львов ↓ 27 3 4 20 18-48 -30 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 28-й тур

24.05.2023

13:00 "Колос" - "Динамо"

13:00 "Днепр-1" - "Ворскла"

15:00 "Верес" - "Александрия"