Металлист на выход, борьба за ЛЧ и ЛК продолжается. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 29-й тур

28.05.2023

15:00 "Шахтер" - "Днепр-1" 3:0

15:00 "Александрия" - "Заря" 0:2

29.05.2023

15:00 "Динамо" - "Верес" 3:0

15:00 "Металлист" - "Минай" 1:2

15:00 "Ворскла" - "Колос" 2:0

15:00 "Львов" - "Ингулец" 0:2

15:00 "Черноморец" - "Рух" 1:3

15:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс" 0:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 0 42 7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 -3 41 8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33 9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31 12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31 14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22 16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 30-й тур

04.06.2023

15:00 "Ворскла" - "Шахтар"

15:00 "Металіст 1925" - "Динамо"

15:00 "Минай" - "Зоря"

15:00 "Дніпро-1" - "Кривбас"

15:00 "Металіст" - "Чорноморець"

15:00 "Рух" - "Олександрія"

15:00 "Верес" - "Інгулець"

15:00 "Колос" - "Львів"