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Металлист подтягивается к лидерам, Ингулец остановил Колос. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
фото - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 6-й тур
07.10.2022
15:00 "Верес" - "Металлист" 1:2
17:00 "Колос" - "Ингулец" 0:0
08.10.2022
13:00 "Ворскла" – "Черноморец"
15:00 "Львов" - "Шахтер" перенесен
09.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Заря"
15:00 "Кривбасс" - "Минай"
17:00 "Динамо" - "Рух"
10.10.2022
17:00 "Александрия" - "Металлист 1925"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|2
|СК Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|+11
|12
|3
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|4
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9-11
|-2
|10
|5
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12-10
|+2
|10
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|7
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7-7
|0
|10
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|9
|Динамо
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|10
|ФК Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|-4
|4
|11
|Рух
|5
|1
|1
|3
|6-8
|-2
|4
|12
|ФК Минай
|5
|1
|1
|3
|4-6
|-2
|4
|13
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|-3
|3
|15
|Черноморец
|5
|0
|2
|3
|3-6
|-3
|2
|16
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2-5
|-3
|2
УПЛ. 7-й тур
25.08.2022
"Ингулец" - "Александрия" 1:2
14.10.2022
13:00 "Минай" - "Верес"
15:00 "Черноморец" - "Кривбасс"
15.10.2022
13:00 "Металлист" - "Ворскла"
15:00 "Заря" - "Колос"
17:00 "Металлист 1925" - "Львов"
16.10.2022
15:00 "Рух" - "Днепр-1"
17:00 "Шахтер" - "Динамо"
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