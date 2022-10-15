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Металлист в топ-3, Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 7-й тур
25.08.2022
"Ингулец" - "Александрия" 1:1
14.10.2022
13:00 "Минай" – "Верес" 1:1
15:00 "Черноморец" - "Кривбасс" перенесен
15.10.2022
13:00 "Металлист" - "Ворскла" 3:2
13:00 "Металлист 1925" - "Львов" 2:2
17:00 "Заря" - "Колос" перенесен
16.10.2022
15:00 "Рух" - "Днепр-1"
17:00 "Шахтер" - "Динамо"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14-0
|+14
|15
|2
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|3
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|-1
|13
|4
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|5
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8-8
|0
|11
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|7
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12-13
|-1
|10
|8
|Динамо
|5
|3
|0
|2
|7-6
|+1
|9
|9
|Металлист 1925
|6
|2
|3
|1
|7-7
|0
|9
|10
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9-12
|-3
|7
|11
|ФК Минай
|7
|1
|3
|3
|5-7
|-2
|6
|12
|ФК Львов
|6
|1
|2
|3
|5-9
|-4
|5
|13
|Рух
|6
|1
|1
|4
|6-11
|-5
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|-3
|3
|15
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2-5
|-3
|3
|16
|Черноморец
|6
|0
|2
|4
|4-8
|-4
|2
Бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|5
|5
|1
|2
|Максим Прядун
|Металлист
|5
|7
|0.71
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4
|5
|0.8
|4
|Таллес Бренер
|Рух
|4 (1)
|6
|0.67
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3
|5
|0.6
|6
|Денис Безбородько
|Колос / Заря
|3
|6
|0.5
|7
|Виталий Дахновский
|Верес
|3
|7
|0.43
|8
|Дмитрий Клёц
|Верес
|3 (1)
|7
|0.43
|9
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|2
|2
|1
|10
|Дмитрий Мишнёв
|Заря
|2
|3
|0.67
УПЛ. 8-й тур
18.10.2022
13:00 "Черноморец" - "Заря"
13:00 "Львов" - "Верес"
15:00 "Александрия" - "Кривбасс"
19.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Ингулец"
13:00 "Ворскла" - "Рух"
15:00 "Металлист 1925" - "Минай"
17:00 "Шахтер" - "Колос"
20.10.2022
17:00 "Динамо" - "Металлист
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