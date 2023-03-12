Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый единоличный лидер, три претендента на второе место. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
фото - УПЛ
Украинский футбол возвращается после долгого перерыва. Впереди нас ожидает 16 туров украинской Премьер-лиги с ожесточенной борьбой как за титул чемпиона, так и за выживание. Ниже вы можете ознакомиться с расписанием УПЛ на ближайшие выходные, а также на следующий тур.
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УПЛ, 16-й тур
11.03.2023
13:00. "Минай" - "Александрия" 1:1.
14:00. "Заря" - "Львов" 3:1.
14:00. "Ингулец" - "Металлист" 2:1.
15:00. "Черноморец" - "Металлист 1925" 1:1.
12.03.2023
13:00. "Днепр-1" - "Динамо" 0:1.
13:00. "Верес" - "Ворскла" 2:2. Видео
15:00. "Кривбасс" - "Шахтер" 0:3.
15:00. "Рух" - "Колос" 0:1. Видео
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|16
|12
|3
|1
|43-12
|+31
|39
|2
|СК Днепр-1
|16
|11
|3
|2
|33-13
|+20
|36
|3
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|+13
|34
|4
|Динамо
|17
|10
|3
|4
|25-15
|+10
|33
|5
|ФК Александрия
|16
|7
|6
|3
|29-25
|+4
|27
|6
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15-19
|-4
|23
|7
|Кривбасс
|17
|6
|3
|8
|12-19
|-7
|21
|8
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17-28
|-11
|20
|9
|Ворскла
|17
|5
|4
|8
|22-25
|-3
|19
|10
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|-3
|19
|11
|Верес
|17
|5
|3
|9
|20-25
|-5
|18
|12
|Рух
|16
|4
|5
|7
|19-24
|-5
|17
|13
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17-27
|-10
|16
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|-8
|15
|15
|ФК Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|-9
|15
|16
|ФК Львов
|16
|3
|3
|10
|11-24
|-13
|12
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|12 (3)
|17
|0.71
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|17
|0.65
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|16
|0.5
|4
|Тауйлян Сефери Сулейманов
|Ворскла
|8 (2)
|16
|0.5
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|6
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|7 (1)
|15
|0.47
|7
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|8
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|16
|0.38
|9
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|16
|0.38
|10
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|5
|11
|0.45
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|3
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|17
|0.29
|4
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|5
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|12
|0.33
|6
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|14
|0.29
|7
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|15
|0.27
|8
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|16
|0.25
|9
|Георгий Судаков
|Шахтер
|4
|16
|0.25
Следующие матчи
УПЛ, 18-й тур
17.03.2023
13:00 "Металлист" - "Александрия"
18.03.2023
13:00 "Ворскла" - "Металлист 1925"
14:00 "Динамо" - "Заря"
14:00 "Львов" - "Кривбасс"
15:00 "Верес" - "Днепр-1"
19.03.2023
13:00 "Ингулец" - "Черноморец"
14:00 "Колос" - "Минай"
15:00 "Шахтер" - "Рух"
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