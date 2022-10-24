Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая в сезоне победа Кривбасса, Ингулец и Черноморец – на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
фото - ФК Динамо Київ
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 9-й тур
22.10.2022
13:00 "Минай" – "Шахтер" перенесен
15:00 "Александрия" – "Львов" 2:0
23.10.2022
13:00 "Верес" - "Заря" 0:1
13:00 "Металлист" – "Днепр-1" 0:1
15:00 "Рух" - "Металлист 1925" 1:1
17:00 "Динамо" - "Ворскла" 1:1
24.10.2022
13:00 "Кривбасс" - "Ингулец" 2:1
15:00 "Колос" - "Черноморец" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20-4
|+16
|22
|2
|Шахтер
|7
|6
|1
|0
|16-3
|+13
|19
|3
|ФК Александрия
|7
|5
|1
|1
|11-6
|+5
|16
|4
|Заря
|8
|5
|1
|2
|17-13
|+4
|16
|5
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11-10
|+1
|14
|6
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12-14
|-2
|13
|7
|Колос
|8
|3
|3
|2
|6-7
|-1
|12
|8
|Динамо
|7
|3
|1
|3
|9-10
|-1
|10
|9
|Металлист 1925
|8
|2
|4
|2
|8-9
|-1
|10
|10
|ФК Минай
|8
|2
|3
|3
|6-7
|-1
|9
|11
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|12
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10-14
|-4
|8
|13
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4-8
|-4
|6
|14
|ФК Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|-8
|5
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-4
|4
|16
|Черноморец
|8
|0
|3
|5
|5-13
|-8
|3
Бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|6 (1)
|8
|0.75
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|7
|0.71
|3
|Максим Прядун
|Металлист
|5
|8
|0.63
|4
|Таллес Бренер
|Рух
|5 (1)
|9
|0.56
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|4
|7
|0.57
|6
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|3
|4
|0.75
|7
|Алексей Довгий
|Рух
|3
|6
|0.5
|8
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|3
|6
|0.5
|9
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|3
|7
|0.43
|10
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|3
|7
|0.43
Ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5
|6
|0.83
|2
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|3
|6
|0.5
|3
|Кристиан Даль
|Заря
|3
|6
|0.5
|4
|Владислав Клименко
|Ингулец
|3
|7
|0.43
|5
|Сергей Булеца
|Заря
|3
|7
|0.43
|6
|Георгий Судаков
|Шахтер
|3
|7
|0.43
|7
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|3
|8
|0.38
|8
|Таллес Бренер
|Рух
|3
|9
|0.33
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