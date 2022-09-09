Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух впервые в сезоне выигрывает, Заря может потерять лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 4-й тур
09.09.2022
"Рух" - "Заря" 3:1
10.09.2022
15:00 "Кривбасс" - "Верес"
17:00 "Шахтер" – "Черноморец"
11.09.2022
13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925"
15:00 "Колос" - "Металлист"
17:00 "Динамо" – "Львов"
12.09.2022
13:00 "Ворскла" - "Александрия"
15:00 "Ингулец" - "Минай"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10-8
|+2
|9
|2
|Металлист
|3
|2
|1
|0
|6-3
|+3
|7
|3
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|4
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|2-0
|+2
|7
|5
|СК Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|6
|ФК Александрия
|3
|2
|0
|1
|5-5
|0
|6
|7
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3-3
|0
|6
|8
|Металлист 1925
|3
|1
|2
|0
|3-2
|+1
|5
|9
|Рух
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|10
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|-1
|2
|11
|Черноморец
|3
|0
|2
|1
|1-2
|-1
|2
|12
|ФК Львов
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|13
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|0-2
|-2
|1
|14
|ФК Минай
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|15
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|-4
|0
|16
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
УПЛ. 5-й тур
Базовая дата 01.10.2022
"Металлист" - "Шахтер"
"Минай" - "Динамо"
"Заря" - "Кривбасс"
"Львов" - "Днепр-1"
"Ингулец" - "Ворскла"
"Черноморец" - "Александрия"
"Металлист 1925" - "Колос"
"Верес" - "Рух"
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