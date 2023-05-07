Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер оставляет Днепру-1 шанс. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 25-й тур
07.05.2023
13:00 "Черноморец" – "Днепр-1" 1:2
13:00 "Металлист" – "Львов" 1:0
15:00 "Александрия" – "Шахтер" 1:1
08.05.2023
13:00 "Кривбасс" – "Динамо"
14:00 "Минай" - "Ворскла"
15:00 "Рух" - "Ингулец"
15:00 "Верес" - "Колос"
17:00 "Заря" - "Металлист 1925"
УПЛ, 1-й тур
11.05.2023
13:00 "Дніпро-1" - "Олександрія"
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|25
|18
|6
|1
|58-18
|+40
|60
|0
|2
|СК Днепр-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|+35
|57
|0
|3
|Заря
|24
|16
|4
|4
|49-28
|+21
|52
|0
|4
|Динамо
|24
|14
|5
|5
|36-20
|+16
|47
|0
|5
|ФК Александрия
|24
|9
|11
|4
|36-29
|+7
|38
|0
|6
|Кривбасс
|24
|9
|5
|10
|21-27
|-6
|32
|0
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|29-33
|-4
|30
|0
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|-7
|30
|0
|9
|Металлист 1925
|24
|5
|12
|7
|20-35
|-15
|27
|0
|10
|Ингулец
|24
|7
|6
|11
|20-26
|-6
|27
|0
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|-7
|26
|0
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|-7
|24
|0
|13
|ФК Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|-11
|23
|0
|14
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|0
|15
|Рух
|24
|4
|9
|11
|23-35
|-12
|21
|0
|16
|ФК Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
|0
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|21 (7)
|25
|0.84
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|21
|0.52
|3
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|11 (4)
|23
|0.48
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|10 (1)
|22
|0.45
|5
|Максим Прядун
|Металлист
|9
|24
|0.38
|6
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|8
|14
|0.57
|7
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|22
|0.36
|8
|Павел Ориховский
|Колос
|8 (4)
|23
|0.35
|9
|Назарий Русин
|Заря
|8
|24
|0.33
|10
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
Лучшие ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|8
|25
|0.32
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|25
|0.28
|3
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|4
|Сергей Булеца
|Заря
|6
|22
|0.27
|5
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|6
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|5
|25
|0.2
Следующие матчи
УПЛ, 25-й тур
13.05.2023
14:00 "Динамо" - "Черноморец"
17:00 "Ингулец" - "Шахтер"
14.05.2023
13:00 "Металлист" - "Заря"
13:00 "Львов" - "Ворскла"
14:00 "Верес" - "Металлист 1925"
15:00 "Кривбасс" - "Рух"
15.05.2023
13:00 "Минай" - "Днепр-1"
15:00 "Колос" - "Александрия"
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