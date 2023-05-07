Шахтер оставляет Днепру-1 шанс. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

Все самые яркие моменты УПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football

Текущий тур

УПЛ, 25-й тур

07.05.2023

13:00 "Черноморец" – "Днепр-1" 1:2

13:00 "Металлист" – "Львов" 1:0

15:00 "Александрия" – "Шахтер" 1:1

08.05.2023

13:00 "Кривбасс" – "Динамо"

14:00 "Минай" - "Ворскла"

15:00 "Рух" - "Ингулец"

15:00 "Верес" - "Колос"

17:00 "Заря" - "Металлист 1925"

УПЛ, 1-й тур

11.05.2023

13:00 "Дніпро-1" - "Олександрія"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 +40 60 0 2 СК Днепр-1 24 18 3 3 55-20 +35 57 0 3 Заря 24 16 4 4 49-28 +21 52 0 4 Динамо 24 14 5 5 36-20 +16 47 0 5 ФК Александрия 24 9 11 4 36-29 +7 38 0 6 Кривбасс 24 9 5 10 21-27 -6 32 0 7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 -4 30 0 8 Колос 24 8 6 10 20-27 -7 30 0 9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 -15 27 0 10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 -6 27 0 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 0 12 Верес 24 6 6 12 30-37 -7 24 0 13 ФК Минай 24 5 8 11 17-28 -11 23 0 14 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 0 15 Рух 24 4 9 11 23-35 -12 21 0 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13 0

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 25-й тур

13.05.2023

14:00 "Динамо" - "Черноморец"

17:00 "Ингулец" - "Шахтер"

14.05.2023

13:00 "Металлист" - "Заря"

13:00 "Львов" - "Ворскла"

14:00 "Верес" - "Металлист 1925"

15:00 "Кривбасс" - "Рух"