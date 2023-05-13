Шахтер отрывается от Днепра-1, Черноморец уже девятый. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 1-й тур

11.05.2023

13:00 "Днепр-1" - "Александрия" 1:1

УПЛ, 26-й тур

13.05.2023

14:00 "Динамо" - "Черноморец" 2:3

17:00 "Ингулец" - "Шахтер" 0:2

14.05.2023

13:00 "Металлист" - "Заря"

13:00 "Львов" - "Ворскла"

14:00 "Верес" - "Металлист 1925"

15:00 "Кривбасс" - "Рух"

15.05.2023

13:00 "Минай" - "Днепр-1"

15:00 "Колос" - "Александрия"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 10 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 11 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 27-й тур

19.05.2023

14:00 "Днепр-1" - "Колос"

15:00 "Ворскла" - "Кривбасс"

17:00 "Шахтер" - "Верес"

20.05.2023

13:00 "Черноморец" - "Минай"

14:00 "Заря" - "Ингулец"

15:00 "Александрия" - "Динамо"