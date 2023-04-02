Шахтер подпускает конкурентов, Довбик отрывается в гонке бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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УПЛ, 19-й тур

01.04.2023

"Минай" - "Ингулец" 1:2

"Металлист" - "Колос" 0:0

"Верес" - "Кривбасс" 1:2

"Александрия" - "Ворскла" 3:0

02.04.2023

13:00 "Львов" – "Динамо" 0:2

14:00 "Металлист 1925" – "Днепр-1" 0:3

15:00 "Черноморец" - "Шахтер" 2:2

15:00 "Заря" - "Рух" 3:0

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 18 13 4 1 47-14 +33 43 0 2 СК Днепр-1 18 13 3 2 37-13 +24 42 0 3 Заря 19 12 4 3 42-25 +17 40 0 4 Динамо 19 11 3 5 27-16 +11 36 0 5 ФК Александрия 18 8 7 3 32-25 +7 31 0 6 Кривбасс 19 7 4 8 16-22 -6 25 0 7 Колос 19 6 6 7 15-20 -5 24 0 8 Ингулец 18 6 4 8 19-22 -3 22 0 9 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 -14 21 0 10 Ворскла 19 5 5 9 22-28 -6 20 0 11 Черноморец 19 4 7 8 18-25 -7 19 0 12 ФК Минай 19 4 6 9 14-23 -9 18 0 13 Металлист 19 4 6 9 17-27 -10 18 0 14 Верес 19 5 3 11 21-28 -7 18 0 15 Рух 18 4 5 9 19-29 -10 17 0 16 ФК Львов 18 3 4 11 13-28 -15 13 0

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Следующие матчи

УПЛ, 20-й тур

07.04.2023

15:00 "Ворскла" - "Ингулец"

08.04.2023

13:00 "Динамо" - "Минай"

14:00 "Шахтер" – "Металлист"

14:00 "Кривбасс" - "Заря"

15:00 "Рух" - "Верес"