Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер подпускает конкурентов, Довбик отрывается в гонке бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
- Все самые яркие моменты УПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ, 19-й тур
01.04.2023
"Минай" - "Ингулец" 1:2
"Металлист" - "Колос" 0:0
"Верес" - "Кривбасс" 1:2
"Александрия" - "Ворскла" 3:0
02.04.2023
13:00 "Львов" – "Динамо" 0:2
14:00 "Металлист 1925" – "Днепр-1" 0:3
15:00 "Черноморец" - "Шахтер" 2:2
15:00 "Заря" - "Рух" 3:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|18
|13
|4
|1
|47-14
|+33
|43
|0
|2
|СК Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|+24
|42
|0
|3
|Заря
|19
|12
|4
|3
|42-25
|+17
|40
|0
|4
|Динамо
|19
|11
|3
|5
|27-16
|+11
|36
|0
|5
|ФК Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|+7
|31
|0
|6
|Кривбасс
|19
|7
|4
|8
|16-22
|-6
|25
|0
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|-5
|24
|0
|8
|Ингулец
|18
|6
|4
|8
|19-22
|-3
|22
|0
|9
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|-14
|21
|0
|10
|Ворскла
|19
|5
|5
|9
|22-28
|-6
|20
|0
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|-7
|19
|0
|12
|ФК Минай
|19
|4
|6
|9
|14-23
|-9
|18
|0
|13
|Металлист
|19
|4
|6
|9
|17-27
|-10
|18
|0
|14
|Верес
|19
|5
|3
|11
|21-28
|-7
|18
|0
|15
|Рух
|18
|4
|5
|9
|19-29
|-10
|17
|0
|16
|ФК Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|-15
|13
|0
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|15 (5)
|19
|0.79
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|17
|0.65
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|17
|0.47
|4
|Тауйлян Сефери Сулейманов
|Ворскла
|8 (2)
|18
|0.44
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|6
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|7 (1)
|17
|0.41
|7
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|8
|Владислав Ванат
|Динамо
|6 (1)
|17
|0.35
|9
|Сергей Булеца
|Заря
|6 (2)
|17
|0.35
|10
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|18
|0.33
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|6
|19
|0.32
|3
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|4
|Георгий Судаков
|Шахтер
|5
|18
|0.28
|5
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|14
|0.29
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|15
|0.27
|8
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|16
|0.25
|9
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|17
|0.24
Следующие матчи
УПЛ, 20-й тур
07.04.2023
15:00 "Ворскла" - "Ингулец"
08.04.2023
13:00 "Динамо" - "Минай"
14:00 "Шахтер" – "Металлист"
14:00 "Кривбасс" - "Заря"
15:00 "Рух" - "Верес"
09.04.2023
13:00 "Днепр-1" - "Львов"
13:00 "Александрия" – "Черноморец"
15:00 "Колос" - "Металлист 1925"
Популярное сейчас
- Львов - Динамо 0:2. На пути к выздоровлению?
- ВИДЕО. Ударом из-за пределов штрафной. Ванат открыл счет в матче Динамо – Львов
- Ротань наконец-то победил, Мудрик не использовал шанс. Главные новости за 1 апреля
- Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО