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Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Украинский футбол возвращается после долгого перерыва. 27-го февраля стартует первый матч 2023-го года, в котором участие примут "Александрия" и "Металлист 1925". Данная встреча является перенесенным поединком шестого тура. Спустя сутки другой перенесенный матч проведут "Минай" и "Шахтер".
Что касается непосредственно игр второго круга, то официальный старт будет дан третьего марта, когда между собой сыграют "Кривбасс" и "Колос". Весь 16-й тур продлится с третьего по шестое марта.
УПЛ, 6-й тур
27.02.2023
13:00 "Александрия" - "Металлист 1925" 3:3.
УПЛ, 9-й тур
28.02.2023
15:00 "Минай" - "Шахтер" 1:4.
УПЛ, 16-й тур
03.03.2023
13:00 "Кривбасс" - "Колос"
04.03.2023
12:00 "Александрия" - "Днепр-1"
14:00 "Динамо" - "Ингулец"
14:00 "Верес" - "Черноморец"
05.03.2023
12:00 "Ворскла" - "Заря"
13:00 "Металлист" - "Рух"
14:00 "Металлист 1925" - "Шахтер"
06.03.2023
13:00 "Львов" - "Минай"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|+21
|35
|2
|Шахтер
|14
|10
|3
|1
|33-12
|+21
|33
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|+11
|30
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|+10
|28
|5
|ФК Александрия
|14
|7
|4
|3
|26-22
|+4
|25
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|-4
|20
|7
|Металлист 1925
|15
|4
|7
|4
|16-20
|-4
|19
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|-5
|18
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|-3
|17
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|-8
|16
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|-5
|14
|13
|ФК Минай
|15
|3
|5
|7
|11-19
|-8
|14
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|-6
|13
|15
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|-10
|11
|16
|ФК Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|11 (3)
|15
|0.73
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|10
|15
|0.67
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|14
|0.57
|4
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|5
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|6 (1)
|13
|0.46
|6
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|7
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|14
|0.43
|8
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|14
|0.43
|9
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|5
|11
|0.45
|10
|Владислав Ванат
|Динамо
|5 (1)
|13
|0.38
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|3
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|15
|0.33
|4
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|9
|0.44
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|12
|0.33
|6
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|14
|0.29
|7
|Георгий Судаков
|Шахтер
|4
|14
|0.29
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