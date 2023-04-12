Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
- Все самые яркие моменты УПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football
Текущий тур
УПЛ, 20-й тур
07.04.2023
15:00 "Ворскла" - "Ингулец" 1:0
08.04.2023
13:00 "Динамо" - "Минай" 2:0
13:00 "Кривбасс" - "Заря" 1:0
14:00 "Шахтер" – "Металлист" 1:0
15:00 "Рух" - "Верес" 0:0
09.04.2023
13:00 "Днепр-1" - "Львов" 5:2
13:00 "Александрия" – "Черноморец" 1:1
15:00 "Колос" - "Металлист 1925" 3:0
УПЛ, 6-й тур
14:00 "Львов" - "Шахтер" 1:2
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|20
|15
|4
|1
|50-15
|+35
|49
|2
|СК Днепр-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|+27
|45
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|+16
|40
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|+13
|39
|5
|ФК Александрия
|19
|8
|8
|3
|33-26
|+7
|32
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|-5
|28
|7
|Колос
|20
|7
|6
|7
|18-20
|-2
|27
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|-4
|22
|10
|Металлист 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|-17
|21
|11
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|-7
|20
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|-7
|19
|13
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|-10
|18
|14
|ФК Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|-11
|18
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|-11
|18
|16
|ФК Львов
|20
|3
|4
|13
|16-35
|-19
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|17 (5)
|20
|0.85
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|17
|0.65
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|19
|0.42
|4
|Тауйлян Сефери Сулейманов
|Ворскла
|8 (2)
|19
|0.42
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|6
|Владислав Ванат
|Динамо
|7 (1)
|18
|0.39
|7
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|7 (1)
|18
|0.39
|8
|Павел Ориховский
|Колос
|7 (4)
|19
|0.37
|9
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|10
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|6
|16
|0.38
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|6
|20
|0.3
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|6
|20
|0.3
|4
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|5
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|16
|0.25
|7
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|16
|0.25
|8
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|17
|0.24
|9
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|18
|0.22
|10
|Никита Татарков
|Кривбасс
|4
|18
|0.22
Следующие матчи
УПЛ, 21-й тур
14.04.2023
13:00 "Минай" - "Кривбасс"
14:00 "Ингулец" - "Колос"
15:00 "Рух" - "Динамо"
15.04.2023
13:00 "Металлист" - "Верес"
15:00 "Заря" - "Днепр-1"
15:00 "Металлист 1925" - "Александрия"
16.04.2023
14:00 "Шахтер" - "Львов"
15:00 "Черноморец" - "Ворскла"
Популярное сейчас
- Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
- "Он пасует на три метра". Как Перес продал Макелеле в Челси и развалил чемпионскую команду
- 180 000 ликвидированных оккупантов за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил данные по потерям РФ
- СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО