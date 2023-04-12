Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 20-й тур

07.04.2023

15:00 "Ворскла" - "Ингулец" 1:0

08.04.2023

13:00 "Динамо" - "Минай" 2:0

13:00 "Кривбасс" - "Заря" 1:0

14:00 "Шахтер" – "Металлист" 1:0

15:00 "Рух" - "Верес" 0:0

09.04.2023

13:00 "Днепр-1" - "Львов" 5:2

13:00 "Александрия" – "Черноморец" 1:1

15:00 "Колос" - "Металлист 1925" 3:0

УПЛ, 6-й тур

14:00 "Львов" - "Шахтер" 1:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 20 15 4 1 50-15 +35 49 2 СК Днепр-1 19 14 3 2 42-15 +27 45 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 5 ФК Александрия 19 8 8 3 33-26 +7 32 6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 -5 28 7 Колос 20 7 6 7 18-20 -2 27 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 10 Металлист 1925 20 4 9 7 17-34 -17 21 11 Черноморец 20 4 8 8 19-26 -7 20 12 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 13 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18 14 ФК Минай 20 4 6 10 14-25 -11 18 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 16 ФК Львов 20 3 4 13 16-35 -19 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие асистенты

Следующие матчи

УПЛ, 21-й тур

14.04.2023

13:00 "Минай" - "Кривбасс"

14:00 "Ингулец" - "Колос"

15:00 "Рух" - "Динамо"

15.04.2023

13:00 "Металлист" - "Верес"

15:00 "Заря" - "Днепр-1"

15:00 "Металлист 1925" - "Александрия"