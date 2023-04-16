Шахтер увеличивает отрыв, Ворскла делит таблицу пополам. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 21-й тур

14.04.2023

13:00 "Минай" - "Кривбасс" 1:0

14:00 "Ингулец" - "Колос" 0:1

15:00 "Рух" - "Динамо" 1:1

15.04.2023

13:00 "Металлист" - "Верес" 5:5

15:00 "Заря" - "Днепр-1" 2:1

15:00 "Металлист 1925" - "Александрия" 0:0

16.04.2023

14:00 "Шахтер" - "Львов" 2:0

15:00 "Черноморец" - "Ворскла" 0:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 21 16 4 1 52-15 +37 52 2 СК Днепр-1 20 14 3 3 43-17 +26 45 3 Заря 21 13 4 4 44-27 +17 43 4 Динамо 21 12 4 5 30-17 +13 40 5 ФК Александрия 20 8 9 3 33-26 +7 33 6 Колос 21 8 6 7 19-20 -1 30 7 Кривбасс 21 8 4 9 17-23 -6 28 8 Ворскла 21 7 5 9 24-28 -4 26 9 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 -17 22 10 Ингулец 20 6 4 10 19-24 -5 22 11 ФК Минай 21 5 6 10 15-25 -10 21 12 Черноморец 21 4 8 9 19-27 -8 20 13 Верес 21 5 5 11 26-33 -7 20 14 Рух 20 4 7 9 20-30 -10 19 15 Металлист 21 4 7 10 22-33 -11 19 16 ФК Львов 21 3 4 14 16-37 -21 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие асистенты

Следующие матчи

УПЛ, 22-й тур

21.04.2023

15:00 "Колос" - "Заря"

22.04.2023

13:00 "Ворскла" - "Металлист"

15:00 "Верес" - "Минай"

17:00 "Динамо" - "Шахтер"

23.04.2023

13:00 "Львов" - "Металлист 1925"

15:00 "Кривбасс" - "Черноморец"