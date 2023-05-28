Шахтер уже чемпион, Днепр-1 еще не в ЛЧ. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

Все самые яркие моменты УПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football

Текущий тур

УПЛ, 29-й тур

28.05.2023

15:00 "Шахтер" - "Днепр-1" 3:0

15:00 "Александрия" - "Заря" 0:2

29.05.2023

15:00 "Динамо" - "Верес"

15:00 "Металлист" - "Минай"

15:00 "Ворскла" - "Колос"

15:00 "Львов" - "Ингулец"

15:00 "Черноморец" - "Рух"

15:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 9 Черноморец 28 8 8 12 31-37 -6 32 10 Металлист 1925 28 6 13 9 22-39 -17 31 11 ФК Минай 28 7 9 12 20-29 -9 30 12 Ингулец 28 7 7 14 20-33 -13 28 13 Рух 28 6 10 12 28-36 -8 28 14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 15 Металлист 28 5 7 16 26-53 -27 22 16 ФК Львов 28 3 4 21 18-49 -31 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 30-й тур

04.06.2023

15:00 "Ворскла" - "Шахтар"

15:00 "Металіст 1925" - "Динамо"

15:00 "Минай" - "Зоря"

15:00 "Дніпро-1" - "Кривбас"

15:00 "Металіст" - "Чорноморець"

15:00 "Рух" - "Олександрія"

15:00 "Верес" - "Інгулець"

15:00 "Колос" - "Львів"