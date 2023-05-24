Шахтер в шаге от чемпионства, Динамо мечтает о Лиге Европы. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 28-й тур

24.05.2023

13:00 "Колос" - "Динамо" 0:3

13:00 "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

15:00 "Верес" - "Александрия" 2:2

17:00 "Заря" - "Шахтер" 0:3

25.05.2023

13:00 "Минай" - "Рух"

14:00 "Ингулец" - "Металлист 1925"

14:00 "Львов" - "Черноморец"

15:00 "Кривбасс" - "Металлист"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 12 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 14 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22 16 ФК Львов 27 3 4 20 18-48 -30 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 29-й тур

28.05.2023

15:00 "Шахтер" - "Днепр-1"

15:00 "Александрия" - "Заря"