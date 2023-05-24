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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер в шаге от чемпионства, Динамо мечтает о Лиге Европы. Результаты и расписание матчей УПЛ

Премьер-лига
(87 голосов)

Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас

Шахтер в шаге от чемпионства, Динамо мечтает о Лиге Европы. Результаты и расписание матчей УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

Содержание

Текущий тур

УПЛ, 28-й тур

24.05.2023
13:00 "Колос" - "Динамо" 0:3
13:00 "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2
15:00 "Верес" - "Александрия" 2:2
17:00 "Заря" - "Шахтер" 0:3

25.05.2023
13:00 "Минай" - "Рух"
14:00 "Ингулец" - "Металлист 1925"
14:00 "Львов" - "Черноморец"
15:00 "Кривбасс" - "Металлист"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69
2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64
3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61
4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56
5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43
6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39
7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35
8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33
9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30
10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29
11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29
12 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28
13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27
14 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27
15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22
16 ФК Львов 27 3 4 20 18-48 -30 13

Лучшие бомбардиры

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Артем Довбик СК Днепр-1 24 (8) 28 0.86
2 Виталий Буяльский Динамо 12 25 0.48
3 Владислав Ванат Динамо 12 (1) 25 0.48
4 Таулян Сулейманов Ворскла 12 (5) 26 0.46
5 Назарий Русин Заря 10 28 0.36
6 Максим Прядун Металлист 9 25 0.36
7 Даниил Алефиренко Черноморец / Заря 8 16 0.5
8 Даниил Сикан Шахтер 8 (1) 25 0.32
9 Павел Ориховский Колос 8 (4) 27 0.3
10 Михаил Мудрик Шахтер 7 (2) 12 0.58

Лучшие ассистенты

Футболист Команда Пасы Матчи Среднее
1 Александр Пихалёнок СК Днепр-1 10 28 0.36
2 Сергей Булеца Заря 7 26 0.27
3 Георгий Судаков Шахтер 7 28 0.25
4 Михаил Мудрик Шахтер 6 12 0.5
5 Виталий Буяльский Динамо 6 25 0.24
6 Виктор Цыганков Динамо 5 13 0.38
7 Сергей Рыбалка ФК Александрия 5 25 0.2
8 Артем Довбик СК Днепр-1 5 28 0.18

Следующие матчи

УПЛ, 29-й тур

28.05.2023
15:00 "Шахтер" - "Днепр-1"
15:00 "Александрия" - "Заря"

29.05.2023
15:00 "Динамо" - "Верес"
15:00 "Металлист" - "Минай"
15:00 "Ворскла" - "Колос"
15:00 "Львов" - "Ингулец"
15:00 "Черноморец" - "Рух"
15:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс"

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Комментарии (74)
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scorpius (Ck)
01.12.2022 в 17:53
Спасибо, не интересуюсь. Антидроновые ружья не продаёте?
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0
-1
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 20:07
Уже вырисовывется окончатеьный расклад, остались мелкие штрихи. З.Ы. Не пора ли вытереть мой коммент от 1.12? Это был ответ торгашу, его спам вытерли, а мой ответ ему теперь наверху глаза мозолит))
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0
0
Prideman (Lviv)
21.05.2023 в 20:30
Ви пишите, що за рівної кількості очок перевагу має та команда, в якої перевага в особистих зустрічах. Чому тоді Інгулець вище в таблиці за Рух, якщо в Руху перевага в особистих зустрічах? 0-1 і 3-0. І різниця м'ячів краща. І забитих більше.
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0
0
evan kuz (Одеса)
21.05.2023 в 20:42
Там три команди мають однакову кількість очок: Інгулець, Рух, Верес. Рахують очні зустрічі між усіма.Інгулець 6 очок, Рух 5 очок, Верес 2 очки. Все правильно.
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+1
0
Prideman (Lviv)
22.05.2023 в 02:51
Тепер зрозуміло, дякую.
0
0
Prideman (Lviv)
21.05.2023 в 20:17
Мені як львів'янину ФК Львів по хорошому шкода. Хоч я вболіваю за іншу львівську команду. Але перезавантаження команді потрібне. І до керівництва Львова схоже так нічого і не доходить. І не дійде мабуть. Бо замість того, щоб зробити висновки з провального виступу і щось робити задля покращення спортивних результатів, вони просто щоб не вилетіти, пропонують розширення УПЛ до 20 команд. Ну припустимо розширять. Що це змінить? Проведе команда ще один такий бездарний сезон і вилетить. І що далі? Знову будуть пропонувати розширення до 24 команд чи як? Як на мене краще вилетіти зараз і не втрачати отой рік часу. Може тепер теперішнє керівництво зміниться, якщо нинішнє керівництво не хоче думати за спортивні результати. Зміна емблеми чи назви клубу ось головна проблема в команді. Інших проблем в команди таке враження не було. Не тим займаєтеся панове. Хай би Львів тоді краще так і грав собі в 2 лізі.
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+1
0
evan kuz (Одеса)
15.05.2023 в 17:47
Дві вилітають, дві в стики.
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0
0
slayer (Odessa)
14.05.2023 в 20:42
Сколько команд вылетает напрямую, сколько идут в стыки?
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
13.05.2023 в 21:26
динама снова просрала на этот раз Черноморцу. Игроки динама в глубоком апсете! Что они не делают, у них не идут дела, видно в понедельник их мама родила... Смотрим Костик Вивчаренко родился 10 июня 2002 года. А какой это день недели? Понедельник! Идем дальше. Сашка Тимчик родился 20 января 1997 года. А какой это день недели? Снова Понедельник! Максимка Дячук тоже родился в Понедельник 21 июля 2003 года! И тд. и тд... Делаем вывод: суркис понабирал в свою недокоманду настоящих дикарей, которые должны в Африке собирать кокос и ловить крокодилов, а не играть в Украине в футбол. Вы согласны со мной?
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+1
-2
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Djon (Україна)
21.05.2023 в 20:16
жажа, а точніше жижа, кончена жижа лайна. ти саме тупе створіння, яке взагалі може бути. Динамо перемогло 5-1 Олександрію, Чорноморець був минулого туру. з приводу метаглистів, їх аж два. ви довбані тхори хоч розумієте хто з них хто? як на мене, усі метаглісти - команди гумових виробів.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
08.05.2023 в 19:47
ДК останется на 4 МЕСТЕ
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+1
0
kukarekin (Одесса)
24.04.2023 в 18:07
Ротань не тренер, а игрок был средненький. Даже кормилец был получше.
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+2
-3
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scorpius (Ck)
19.03.2023 в 17:31
Пока всё справедливо
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+1
-1
vlotko (Броди)
03.05.2023 в 19:18
І Мінай - Шд теж справедливо?
Ответить
+4
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.05.2023 в 18:47
да справедливо
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
07.05.2023 в 18:59
По игре - да.
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.12.2022 в 21:58
7 команд за період 30.11 - 7.12.2022 зіграли або зіграють деякі пропущені ігри. Але чому Шахтар не захотів такі матчі грати? Весною ШД будуть грати в єврокубках, плюс не зіграні матчі 2022 року УПЛ. Знову будуть робити переноси матчів? Дивно...
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+3
-1
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scorpius (Ck)
01.12.2022 в 23:27
Куди переносити, на наступний чемпіонат?
Ответить
0
-1
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scorpius (Ck)
01.12.2022 в 17:27
Делить 2-ю строчку? Кто-то - второй, кто-то - третий, для этого есть дополнительные показатели.
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.11.2022 в 17:15
Пора відпочивати! Світла немає(
Ответить
+1
-2
sidor3 (Киев)
26.11.2022 в 16:56
Я сегодня вспомнил приезд Лобановского в Динамо после Эмират. Первая тренировка была у компьютера. Он определял экю каждого игрока. самое ужасное было у Леоненко. У его котов выше и пол команды ушло. А потом успех через год. Что можно сделать с Бесединым Шепелевым Поповым Караваевым Кулачем Бойко Гармашем Андриевским Кабаевым и др. Ненужно проверять Игоречка Суркиса там супер минус все в Казино и картах. И уважаемому Луческу с твоим возрастом ты ничего не сделаешь с татуированными дыбилами. Брось это благодаря тебе мертвое Динамо два года существовало финансово. поживи для себя последние годы жизни. А новое Динамо может возродится когда не будет Суркисов и кучи ненужных работников клуба
Ответить
+8
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:56
"Он определял экю каждого игрока" (с) экю??? )))))) интересно, какой IQ у тебя?)))
Ответить
0
0
kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 16:38
Чё то сообщения не уходят...
Ответить
+1
-1
kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 16:35
Ответить
0
-1
kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 16:34
Ответить
0
-1
vladimir3354 (Мукачево)
17.11.2022 в 15:29
А пупок у динамо не розвяжеться
Ответить
+3
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.10.2022 в 17:10
Товарищи ! Поздравим наших (уже не) молодоженов Барселиниуcа (землянина) и его жену шарлотку с 4-й годовщиной бракосочетания ! Надеемся в нашей фауне оленей прибавится !
Ответить
+4
-9
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
24.10.2022 в 19:32
Ох уж этот ЧЕРНОМОРЕЦ????? Сплошные вопросы???? ЖЕСТЬ!
Ответить
0
-5
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 18:10
Урааа!!! Первая победа Кривбасса!
Ответить
+2
-7
Caballero (DC)
23.10.2022 в 19:44
Пожалуйста, убейте русских шпионов суркисов.
Ответить
+4
-6
avatar
Барселиниуc (землянин)
23.10.2022 в 23:14
гусских шпионов сугкисов?
Ответить
+4
-11
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.10.2022 в 21:16
Протасов, ты?
Ответить
+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:08
Пішов лісом протасов, збирай гриби.... Відсосиновики...
Ответить
+3
-5
aleks68
29.10.2022 в 16:02
ты уже насосался их дальше некуда.и не только грибов.почаще полощи рот е....е дырявое ЧМО
+1
-9
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.10.2022 в 17:03
синюшне чмо проспись....
+4
-6
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 18:17
ШАХТЁР выглядит в этом первенстве предпочтительнее своих соперников в борьбе за чемпионство. У команды есть стабильность результатов, а это говорит о многом. Конечно хочется чтобы конкуренцию горнякам составили днепряне, там ведь играют такие-же молодые парни как и в Донецке и от этого наш чемпионат только выиграет...
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+8
-8
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2022 в 18:09
Сьомий тур, а несподіванки не зникають....
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+2
-1
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usovvictor (Kharkov)
17.10.2022 в 17:20
...не буду загадывать (бесполезно), но Шахтер с обновленным составом (...и тренером) пока смотрится мобильнее Динамо и с осторожностью можно даже добавить и вразумительнее. Что такое мобильность - скорость принятия решении в представленной на поле ситуации. Пока он и против Реала использовал эти возможности если не сбавит темпа ему все карты в руки. Днепр1 может, но пока это в теории, ...непредсказуемость, как и была, осталась его главной чертой. Кто выдержит темп с другими, тот и претендет на первое место. Главное условие трамвы и внутреннее состояние на каждый матч. Как говорят в Одессе - "имеем интерес", кто вытянет..., ну раз Динамо решило "сохранится" для "былых времен", ... - явное заблуждение. Именно в таких временных ситуациях проявляется закалка команды для борьбы в будущем. 2-я сторона медали темная для нас - финансы, которые являются двигателем в будущем команды..., да и в настоящем тоже...
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+7
-3
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2022 в 22:36
Прядун - это Папен с Балашовки. Такой же быстрый, легкий, устремленный на чужие ворота. Если и дальше он так будет играть, то Петраков сам приедет на базу и откроет Прядуну ворота в сборную!
Ответить
+2
-7
aleks68
17.10.2022 в 10:14
балабол.не надоело тявкать?
Ответить
+3
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:09
Хрон, дай школяру вигавкатись... В житті згодиться !
+2
-5
Serhio79 (Kyiv)
09.10.2022 в 21:01
Коли гра "Дніпро-1" - "Шахтар" - хто пам'ятає?
Ответить
+3
-3
aleks68
17.10.2022 в 10:13
19 ноября
Ответить
+1
-4
Prideman (Lviv)
21.05.2023 в 20:25
28 травня. 29 тур.
Ответить
0
0
avatar
Жажа the best (Харьков)
07.10.2022 в 22:10
Металлист на полных парах мчицца к бронзовым медалям. Золото и серебро к сожалению уже заняты. Днепр и Шахтер их хозяева!
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+6
-13
Alex-696 (Немирів)
08.10.2022 в 16:22
Ти вже бекав, що металіст буде першим до 1 жовтня))). Всі твої прогнози збуваються з точністю до навпаки))). І до гадалки не ходи)))
Ответить
+8
-3
vlotko (Броди)
08.10.2022 в 19:29
Грають тільки 5-6 тур, всього 30, а ви вже медалі роздаєте, прямо Жажа-Ванга.
Ответить
+6
-1
molot69 (Місто втрачених житт)
17.10.2022 в 09:28
ну ти і трєпло
Ответить
+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:10
це школяр з Зачепіловки...
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
01.10.2022 в 21:38
сейчас основного лидера не будет --бардак одну игру выиграл другую проиграл или ничья и так все команды --ЧО должен быть на 14 у них минус 2 а Ингульца мину 3--завтра ждём победы ЧО
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+3
-2
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Жажа the best (Харьков)
02.10.2022 в 00:26
Днепр безоговорочный лидер! Ты что в глаза долбиссся??
Ответить
+3
-8
alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 21:37
ЧО-ГРИ надо выпускать молодёжь(кроме Штогрина)и легионеров и подыматься вверх а Гладкого -Краву-Бобко в аренду в Реал-Фарму пусть помогут одесситам --старые заслуги уже не тянут или вы собрались в 1 лигу-- бабки почти тежи и нагрузки меньше
Ответить
+2
-3
balamyt (Boston)
15.10.2022 в 20:00
Так в ЧО уже был молодежный состав ДинамоК при Морозове..Сейчас при Григорчуке состав более пожилой и опытный ..,но результат тот же..ЗИРО...Где ваша молодеж любезный Белогубко
Ответить
+4
-1
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Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:12
Ротаня в тренери ЧОРНОЖОПЦЯ !
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.09.2022 в 21:54
Дніпро1 і Динамо зроблять результат групи ))
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+3
-6
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scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:49
ШД победил, теперь игра Колос - Металлист - матч тура, кто победит, тот до октября на 1 месте.
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+1
-1
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2022 в 22:31
Конечно Металлист! Какие еще сомнения!
Ответить
+1
-11
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:38
Ну що, виграв? Хріновий з тебе прогнозист. Навіть до гадалки не ходи)))
+8
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:36
Динамо потрібен нормальный тренер не перспективу роботи 3-5 років.....
Ответить
+2
-8
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2022 в 03:14
Сходил к потомственной гадалке-предсказательницы в 63 поколении Айше, заплатил ей 100 баксов (а это деньги между прочим), и вот что она увидела в своем хрустальной шаре: Май 2023 года.1. Металлист2. Днепр-13. Заря4. ШахтерПо-моему не обманула, правда?
Ответить
0
-17
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.09.2022 в 09:23
Ответить
+6
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:14
Це ти школяр на шкільних обідах з"економив, чи дядя-педофіл якийсь тебе до себе заманив ?
Ответить
+2
-1
Кокс11 (Харьков)
05.09.2022 в 20:06
Динамо и Ворскла основные претенденты на вылет :) :)
Ответить
+3
-9
филанкрот (donetsk)
11.09.2022 в 20:57
Динамо вже на 9 місці
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 20:50
Кривбасс единственная команда без голов. Позор. Да нет, не так.. П О З О Р ! Вот так. Гагарин, читай курва, читай.
Ответить
+5
-4
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:37
Це той, що дуже хотів матч Динамо проти Бенфіки на плюсах подивитись? Нехай, краще, переглядає в повторі на Сетанті голи Кривбаса в УПЛ)))
Ответить
+5
-2
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Maldini (Киев)
02.09.2022 в 05:47
Чмпионат Украины"держался"на легионерах!Как только они уехали-кирдык чемпионату!Уровень команд 1 Лига!Когда смотришь чемпионаты Англии,Испании,Италии и т.д,то видишь в какой мы дыре!Однако,сейчас не до футбола-нужно думать,как спасать Украину!
Ответить
+7
-8
balamyt (Boston)
09.09.2022 в 19:30
А АПЛ , и др. ТОП чемпионатах все держится только на легионерах..Так что не нужно кривить душей...Да уровень УПЛ стал ниже ,но не все так безнадежно..Вот в Рух пишел бразилец Талис и положил Заре 3 мяча.. Нужно искать и подписывать легионеров..как Днепр1 ..Не все так безнадежно. даже с учетом войны.
Ответить
+7
-1
Федотов Артем (Харьков)
31.08.2022 в 12:45
Верес станет чемпионом
Ответить
+2
-8
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2022 в 16:50
Там Колос еще серьезный претендент
Ответить
+7
-1
Volder (Ков)
24.10.2022 в 18:22
Ага металист ярославского будет чемпионом, они же там грозились в прошлом году всех порвать, а рваться пока что только ихняя пятая точка
Ответить
+2
-2
grassion (Харьков)
29.08.2022 в 18:20
По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом
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+8
-4
Prideman (Lviv)
21.05.2023 в 20:27
Академія в Руху якраз дай боже. Молодіжка має всі шанси другий рік поспіль стати чемпіоном.
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scorpius (Ck)
29.08.2022 в 18:11
По обычаю первые 3-4 тура в турнирках всегда бардак творится, попозже устаканится
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.08.2022 в 18:01
От тобі й на)
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-3

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