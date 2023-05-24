Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер в шаге от чемпионства, Динамо мечтает о Лиге Европы. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 28-й тур
24.05.2023
13:00 "Колос" - "Динамо" 0:3
13:00 "Днепр-1" - "Ворскла" 1:2
15:00 "Верес" - "Александрия" 2:2
17:00 "Заря" - "Шахтер" 0:3
25.05.2023
13:00 "Минай" - "Рух"
14:00 "Ингулец" - "Металлист 1925"
14:00 "Львов" - "Черноморец"
15:00 "Кривбасс" - "Металлист"
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|65-19
|+46
|69
|2
|СК Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|+36
|64
|3
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|+28
|61
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|5
|ФК Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|+5
|43
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|-7
|35
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|-12
|33
|9
|Металлист 1925
|27
|6
|12
|9
|22-39
|-17
|30
|10
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|30-37
|-7
|29
|11
|ФК Минай
|27
|7
|8
|12
|20-29
|-9
|29
|12
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|-8
|28
|13
|Рух
|27
|6
|9
|12
|28-36
|-8
|27
|14
|Ингулец
|27
|7
|6
|14
|20-33
|-13
|27
|15
|Металлист
|27
|5
|7
|15
|26-51
|-25
|22
|16
|ФК Львов
|27
|3
|4
|20
|18-48
|-30
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|24 (8)
|28
|0.86
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|12
|25
|0.48
|3
|Владислав Ванат
|Динамо
|12 (1)
|25
|0.48
|4
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|12 (5)
|26
|0.46
|5
|Назарий Русин
|Заря
|10
|28
|0.36
|6
|Максим Прядун
|Металлист
|9
|25
|0.36
|7
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|8
|16
|0.5
|8
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|25
|0.32
|9
|Павел Ориховский
|Колос
|8 (4)
|27
|0.3
|10
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
Лучшие ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|10
|28
|0.36
|2
|Сергей Булеца
|Заря
|7
|26
|0.27
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|28
|0.25
|4
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|5
|Виталий Буяльский
|Динамо
|6
|25
|0.24
|6
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|7
|Сергей Рыбалка
|ФК Александрия
|5
|25
|0.2
|8
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|5
|28
|0.18
Следующие матчи
УПЛ, 29-й тур
28.05.2023
15:00 "Шахтер" - "Днепр-1"
15:00 "Александрия" - "Заря"
29.05.2023
15:00 "Динамо" - "Верес"
15:00 "Металлист" - "Минай"
15:00 "Ворскла" - "Колос"
15:00 "Львов" - "Ингулец"
15:00 "Черноморец" - "Рух"
15:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс"
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