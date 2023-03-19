Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер встречает международную паузу первым, Металлист в зоне вылета. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
фото: НК Верес / Автор невідомий
Украинский футбол возвращается после долгого перерыва. Впереди нас ожидает 16 туров украинской Премьер-лиги с ожесточенной борьбой как за титул чемпиона, так и за выживание. Ниже вы можете ознакомиться с расписанием УПЛ на ближайшие выходные, а также на следующий тур.
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УПЛ, 18-й тур
17.03.2023
"Металлист" - "Александрия" 0:0
18.03.2023
"Ворскла" - "Металлист 1925" 0:0
"Динамо" - "Заря" 0:1
"Львов" - "Кривбасс" 2:2
"Верес" - "Днепр-1" 0:1
19.03.2023
13:00 "Ингулец" - "Черноморец" 1:2
14:00 "Колос" - "Минай" 0:1
15:00 "Шахтер" - "Рух" 2:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|17
|13
|3
|1
|45-12
|+33
|42
|2
|СК Днепр-1
|17
|12
|3
|2
|34-13
|+21
|39
|3
|Заря
|18
|11
|4
|3
|39-25
|+14
|37
|4
|Динамо
|18
|10
|3
|5
|25-16
|+9
|33
|5
|ФК Александрия
|17
|7
|7
|3
|29-25
|+4
|28
|6
|Колос
|18
|6
|5
|7
|15-20
|-5
|23
|7
|Кривбасс
|18
|6
|4
|8
|14-21
|-7
|22
|8
|Металлист 1925
|18
|4
|9
|5
|17-28
|-11
|21
|9
|Ворскла
|18
|5
|5
|8
|22-25
|-3
|20
|10
|Ингулец
|17
|5
|4
|8
|17-21
|-4
|19
|11
|Черноморец
|18
|4
|6
|8
|16-23
|-7
|18
|12
|Верес
|18
|5
|3
|10
|20-26
|-6
|18
|13
|ФК Минай
|18
|4
|6
|8
|13-21
|-8
|18
|14
|Рух
|17
|4
|5
|8
|19-26
|-7
|17
|15
|Металлист
|18
|4
|5
|9
|17-27
|-10
|17
|16
|ФК Львов
|17
|3
|4
|10
|13-26
|-13
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|12 (3)
|18
|0.67
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|17
|0.65
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|16
|0.5
|4
|Тауйлян Сефери Сулейманов
|Ворскла
|8 (2)
|17
|0.47
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|6
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|7 (1)
|16
|0.44
|7
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|8
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|17
|0.35
|9
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|17
|0.35
|10
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|6
|18
|0.33
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|5
|17
|0.29
|4
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|18
|0.28
|5
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|13
|0.31
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|14
|0.29
|8
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|16
|0.25
|9
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|16
|0.25
Следующие матчи
УПЛ, 19-й тур
01.04.2023
13:00 "Металлист" - "Колос"
13:00 "Минай" - "Ингулец"
14:00 "Верес" - "Кривбасс"
15:00 "Александрия" - "Ворскла"
02.04.2023
13:00 "Львов" - "Динамо"
14:00 "Металлист 1925" - "Днепр-1"
15:00 "Черноморец" - "Шахтер"
15:00 "Заря" - "Рух"
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