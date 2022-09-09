Шахтер встретится с Черноморцем, Динамо будет держать удар Львова. Таблица и результаты тура УПЛ

По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом