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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер встретится с Черноморцем, Динамо будет держать удар Львова. Таблица и результаты тура УПЛ

Премьер-лига
(10 голосов)

Результаты, таблица и расписание на ближайший тур

Шахтер встретится с Черноморцем, Динамо будет держать удар Львова. Таблица и результаты тура УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.

УПЛ. 4-й тур

09.09.2022
17:00 "Рух" - "Заря"

10.09.2022
15:00 "Кривбасс" - "Верес"
17:00 "Шахтер" – "Черноморец"

11.09.2022
13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925"
15:00 "Колос" - "Металлист"
17:00 "Динамо" – "Львов"

12.09.2022
13:00 "Ворскла" - "Александрия"
15:00 "Ингулец" - "Минай"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Заря 3 3 0 0 9-5 +4 9
2 Металлист 3 2 1 0 6-3 +3 7
3 Колос 3 2 1 0 4-1 +3 7
4 Шахтер 3 2 1 0 2-0 +2 7
5 СК Днепр-1 2 2 0 0 5-0 +5 6
6 ФК Александрия 3 2 0 1 5-5 0 6
7 Верес 3 2 0 1 3-3 0 6
8 Металлист 1925 3 1 2 0 3-2 +1 5
9 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2
10 Черноморец 3 0 2 1 1-2 -1 2
11 ФК Львов 2 0 1 1 2-3 -1 1
12 Кривбасс 3 0 1 2 0-2 -2 1
13 ФК Минай 2 0 1 1 2-3 -1 1
14 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0
15 Динамо 2 0 0 2 2-6 -4 0
16 Рух 3 0 0 3 1-5 -4 0

УПЛ. 5-й тур

Базовая дата 01.10.2022

"Металлист" - "Шахтер"
"Минай" - "Динамо"
"Заря" - "Кривбасс"
"Львов" - "Днепр-1"
"Ингулец" - "Ворскла"
"Черноморец" - "Александрия"
"Металлист 1925" - "Колос"
"Верес" - "Рух"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:36
Динамо потрібен нормальный тренер не перспективу роботи 3-5 років.....
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0
-1
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2022 в 03:14
Сходил к потомственной гадалке-предсказательницы в 63 поколении Айше, заплатил ей 100 баксов (а это деньги между прочим), и вот что она увидела в своем хрустальной шаре: Май 2023 года.1. Металлист2. Днепр-13. Заря4. ШахтерПо-моему не обманула, правда?
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0
-1
Кокс11 (Харьков)
05.09.2022 в 20:06
Динамо и Ворскла основные претенденты на вылет :) :)
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+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 20:50
Кривбасс единственная команда без голов. Позор. Да нет, не так.. П О З О Р ! Вот так. Гагарин, читай курва, читай.
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0
0
avatar
Maldini (Киев)
02.09.2022 в 05:47
Чмпионат Украины"держался"на легионерах!Как только они уехали-кирдык чемпионату!Уровень команд 1 Лига!Когда смотришь чемпионаты Англии,Испании,Италии и т.д,то видишь в какой мы дыре!Однако,сейчас не до футбола-нужно думать,как спасать Украину!
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+3
-1
Федотов Артем (Харьков)
31.08.2022 в 12:45
Верес станет чемпионом
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0
-1
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scorpius (Ck)
31.08.2022 в 16:50
Там Колос еще серьезный претендент
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+1
0
grassion (Харьков)
29.08.2022 в 18:20
По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом
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+6
-2
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scorpius (Ck)
29.08.2022 в 18:11
По обычаю первые 3-4 тура в турнирках всегда бардак творится, попозже устаканится
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+6
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.08.2022 в 18:01
От тобі й на)
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0
-3

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